Raquel Lyra diz que retomada da Transnordestina será "redenção para Pernambuco" e agradece a Lula

Governadora falou com a imprensa durante a Festa de Nossa Senhora do Carmo e afirmou que espera o reinício das obras no estado

Raquel Lyra também citou investimentos em andamento, como o Arco Metropolitano e a duplicação da BR-232 (Fotos: Karol Rodrigues)

Um dia após o Tribunal de Contas da União (TCU) manter a suspensão da execução das obras da Transnordestina em Pernambuco, mas liberar a continuidade de licitações, estudos e contratos já firmados, a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta quinta-feira (16), que tem confiança na retomada do empreendimento e classificou a ferrovia como uma “redenção para Pernambuco”.

Durante entrevista concedida após participar da celebração de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, a governadora relacionou o projeto ao desenvolvimento da infraestrutura logística do estado e disse que a obra será estratégica para impulsionar a economia pernambucana.

“Quando a gente fala desses eventos religiosos, a gente tem também a movimentação da nossa economia, que se movimenta pelo turismo, que é a indústria que mais cresce no mundo, mas se movimenta também por infraestrutura”, afirmou.

Raquel citou investimentos em andamento, como o Arco Metropolitano, a duplicação da BR-232 e as obras do Canal do Fragoso, em Olinda, para defender que a retomada da Transnordestina integra um conjunto de projetos estruturadores para Pernambuco.

Ao comentar a importância da ferrovia, a governadora afirmou que o empreendimento permitirá ampliar a integração logística do estado com outras regiões do país.

“Retomar a Transnordestina é redenção para Pernambuco. Nos conecta de leste a oeste, mas também permite que a gente se conecte ao Centro-Oeste brasileiro e ao Sul do país, com uma infraestrutura que permite a gente crescer, mas não deixar ninguém para trás”, disse.

Raquel Lyra também agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao presidente da Infra S.A., George Santoro, e afirmou acompanhar de perto as discussões envolvendo o projeto no Tribunal de Contas da União.

“Quero agradecer ao presidente Lula, ao George. A gente tem acompanhado muito de perto toda a discussão no Tribunal de Contas da União, mas há uma certeza só: já, já a gente vai poder ter a obra andando aqui de volta, do mesmo jeito que a gente está vendo lá no Ceará acontecer, poder acontecer aqui também no estado de Pernambuco”, afirmou.

Na quarta-feira (15), o TCU decidiu manter suspensa a execução física das obras da Transnordestina no trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape. A Corte, no entanto, esclareceu que a medida não impede a realização de licitações, estudos, projetos, desapropriações e o pagamento de contratos e serviços já executados, enquanto aguarda a comprovação da viabilidade técnica, econômica e socioambiental do empreendimento.

