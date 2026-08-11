Raquel Lyra se reúne com o ministro da Defesa para tratar da Escola de Sargentos em Pernambuco

Encontro, no Palácio do Campo das Princesas, também contou com a presença de representantes das Forças Armadas e do deputado federal Coronel Meira (PL)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A governadora Raquel Lyra (PSD) se reuniu com o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, na última segunda-feira (10). Entre os temas discutidos na reunião, esteve a permanência e início das obras da Escola de Sargentos em Pernambuco.

Segundo o parlamentar, a instituição permanece no estado e as obras devem começar em breve. O projeto inicial aponta que a inauguração está prevista para 2035. Ao todo, a Escola de Sargentos deve receber 2.200 alunos e manter 1.900 profissionais permanentes.

Outro tema tratado na reunião foi investimentos da CNC Fecomércio no município de Lagoa Grande. A proposta, de acordo com o Coronel Meira, envolve a construção de um hotel, focando na geração de emprego, principalmente para a população mais jovem.

Ainda de acordo com o deputado, o terceiro assunto discutido com a governadora e com o ministro foi o novo Código Nacional de Trânsito, do qual ele é presidente da comissão na Câmara dos Deputados. O projeto pautado na Casa visa destinar 5% da arrecadação dos estados com multas para o programa CNH Social.