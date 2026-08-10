Armando Monteiro Neto declara apoio a Mendonça Filho para o Senado

Mendonça Filho (PL) recebe apoio público de Armando Monteiro Neto (Foto: Divulgação)

O ex-ministro Armando Monteiro Neto reuniu empresários e lideranças do setor produtivo de Pernambuco, nesta segunda-feira (10), para declarar apoio à candidatura de Mendonça Filho (PL) ao Senado. Durante o encontro, Monteiro destacou o entusiasmo do setor com o nome de Mendonça e afirmou que a mobilização vai além das divisões partidárias, representando uma causa de interesse estadual.

Na ocasião, Armando Monteiro ressaltou a trajetória pública do aliado e defendeu que o nome apresentado se consolida como uma alternativa consistente para representar o estado na Casa Alta.

“Quero traduzir, em nome de todos esses amigos, a minha confiança de que você, mais uma vez, vai honrar nosso estado. Essas pessoas que estão aqui revelam o grande entusiasmo que existe em torno dessa causa, que é uma causa de Pernambuco. O Senado representa o estado e é evidente que você se coloca para Pernambuco como a melhor alternativa”, afirmou Armando.



Ao agradecer o respaldo político e empresarial, Mendonça Filho lembrou que o ex-ministro foi um dos primeiros articuladores a defender publicamente sua candidatura, antes mesmo de ser oficializada. Segundo ele, o apoio inicial ajudou a criar um sentimento já existente em diversos segmentos da sociedade civil e produtiva do estado.

“Nós estamos conectando essa minha ousadia de colocar o nome a um sentimento que já estava presente junto à população. Armando foi um apoiador desta ideia desde o primeiro momento, mesmo quando ainda não tinha tomado a decisão”, lembrou Mendonça.

O ato político contou com a presença de diversas lideranças políticas e econômicas, entre elas o vice-presidente do Podemos e candidato a deputado federal Ricardo Teobaldo, o prefeito de Limoeiro, Orlando Jorge, os ex-deputados José Chaves e Jorge Corte Real, e o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger, além de outros representantes do empresariado pernambucano.