Governo e Exército discutem avanços da Escola de Sargentos em Pernambuco

A futura escola está sendo instalada entre Abreu e Lima e Paudalho, e tem previsão de gerar cerca de 30 mil empregos ao longo da obra e investimento estimado em R$ 2 bilhões

A Escola de Sargentos do Exército será instalada no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMINIC) e contará com um complexo escolar, um batalhão de comando e serviços, além de duas vilas militares (Foto: Reprodução/CMNE)

A implantação da nova Escola de Sargentos do Exército (ESE) no estado reuniu, nesta segunda-feira (24), a governadora Raquel Lyra (PSD), ministros pernambucanos do governo federal e representantes do Comando Militar do Nordeste (CMNE) em um debate sobre o andamento do projeto. Coma inauguração marcada para 2035, a instituição deverá receber 2.200 alunos e manter 1.900 profissionais permanentes, movimentando cerca de R$ 200 milhões por ano na economia local.

Segundo o comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro, o projeto vem evoluindo com constância e garantiu que o cronograma da obra está dentro do previsto. “O cronograma está exatamente em dia, com a previsão do início das obras em 2027. Às vezes, pode parecer que não está avançando, que não tem feito nada, porque não se vê nenhum tijolo, mas posso assegurar o quanto que foi feito até hoje, o quanto está sendo feito e o quanto ainda será feito ano que vem para que, em 2027, a gente possa começar a construção dessa escola, como previsto no cronograma”, detalhou

O cronograma da ESE vem sendo estruturado desde 2022 e a futura escola está sendo instalada entre Abreu e Lima e Paudalho,e tem previsão de gerar cerca de 30 mil empregos ao longo da obra e investimento estimado em R$ 2 bilhões.

A governadora Raquel Lyra ressaltou o impacto estratégico da chegada da ESE ao Estado e os esforços para garantir infraestrutura adequada. “O investimento é de mais de R$ 2 bilhões e traz uma nova perspectiva para a economia da Região Metropolitana Norte, onde temos uma carência de investimentos estruturadores. O governo do estado vem fazendo todas as obras que dizem respeito à estruturação da escola, como a PE-27, a Estrada de Mussurepe, a triplicação da BR-232, levar água, energia, rede ótica para permitir que a estrutura da escola possa já nascer em sua plenitude. Estamos mediando todas as conversas sobre esse investimento, temos um grupo de trabalho montado que se reúne semanalmente para cuidar desses assuntos.”

O acordo entre o Estado e o Exército também envolve melhorias importantes na região, como abastecimento de água, saneamento, transporte público, energia elétrica, fibra óptica e serviços de saúde e educação.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também presente no debate, reforçou o caráter transformador do projeto para o Nordeste. “Estamos trazendo os professores para onde estão as famílias do Nordeste e do Norte, para que o Brasil seja mais igual nas oportunidades. O Governo de Pernambuco tem ajudado e isso é uma oportunidade raríssima na história do estado.”

Com avanços relacionados ao meio ambiente na obra, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, também detalhou ter conquistado a construção de uma solução de mitigação dos impactos ambientais, reduzindo pela metade a supressão de área verde e dobrando a compensação ambiental que será feita antes mesmo da obra começar.

Com 50 e 60 hectares de mata que serão desmatados com a obra, o Exército está preparando um plano de compensação considerado inédito no país, com corredores ecológicos e restauração de áreas preservadas.