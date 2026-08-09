Raquel Lyra registra boletim de ocorrência por conteúdos falsos com pedido de Pix

Por meio de um vídeo, Raquel Lyra afirmou que o material é "uma ação coordenada" dos adversários "através do gabinete do ódio".

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), registrou boletim de ocorrência no último sábado (8), após divulgação de conteúdos falsos com pedido de Pix em seu nome. Por meio de um vídeo, a gestora estadual afirmou que o material é "uma ação coordenada" dos adversários "através do gabinete do ódio".

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Raquel Lyra aparece em um evento político, com um áudio manipulado em que ela alega que está precisando de dinheiro. O conteúdo falso foi publicado na semana em que dados do registro da candidatura da governadora foram divulgados na plataforma Divulgacand.

Uma dessas informações é referente à declaração de bens, na qual Lyra registrou um patrimônio total de R$ 359,4 mil, sendo R$ 289,5 mil de um apartamento, R$ 69,9 mil em aplicações financeiras e R$ 1 depositado em conta bancária.

Na manifestação, a candidata relatou que começou a receber transferências e acreditou que se tratava de um engano ou brincadeira. Mas, em seguida, teria percebido que se tratava de uma "ação coordenada". “Eu adoro o bom humor pernambucano, mas tem gente confundindo criatividade com mentira (...) É óbvio que eu não tô pedindo dinheiro pra ninguém."

Ainda no vídeo, Raquel Lyra salientou que pretende fazer uma campanha apoiada em propostas e transparência. “Vou fazer a minha campanha com a transparência que sempre fiz, olhando no olho do cidadão e falando sobre as nossas propostas para Pernambuco. Agora, mentira não dá”, disse.

Confira o vídeo:



