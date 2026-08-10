Marília define nome de liderança do polo gesseiro para segunda suplência ao Senado

Marília Arraes ao lado da segunda suplente Edjane Figueiredo e o esposo dela Chico Siqueira, ex-prefeito de Ipube (Foto: Crysli Viana)

Após definir o nome do ex-vereador do Cabo de Santo Agostinho, Abel Neto (PSB), para a primeira suplência em sua chapa ao Senado, a candidata Marília Arraes (PDT) anunciou, nesta segunda feira (10), Edjane Figueiredo (PSB) como segunda suplente.

Edjane é ex-secretária de assistência social do município de Ipubi, localizado no Sertão do Araripe. A sertaneja integra o grupo político liderado por Chico Siqueira, tio do atual prefeito de Ipubi, João Marcos Siqueira. Edjane também atua como diretora de uma das empresas do Grupo Siqueira no polo gesseiro do Araripe.

Na semana passada, Marília Arraes bateu o martelo no nome de Abel Neto para ocupar a primeira suplência em sua chapa. Neto integra o grupo político liderado pelo prefeito do Cabo de Santo Agostinho e ex-deputado estadual, Lula Cabral, vice-presidente estadual do PDT em Pernambuco.

O nome de Edjane Figueiredo é indicado após o rompimento do deputado estadual Álvaro Porto (MDB) com Marília Arraes. Segundo nota publicada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a retirada do apoio à pré-candidatura de Marília ao senado estaria relacionada ao não cumprimento de "compromissos políticos anteriormente assumidos".

Na articulação proposta, Marília deveria indicar para a suplência um nome ligado à Família Porto. No entanto, a escolha recaiu sobre Abel Neto, sobrinho do prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral.