"Não perguntei, eu comuniquei", diz Dueire sobre apoio a Humberto e aviso a Raquel Lyra

A decisão vem após Dueire anunciar que não vai concorrer à reeleição e ficar de fora da composição da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD)

Fernando Dueire (PSD) durante anúncio de apoio a Humberto Costa (PT) (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Após anunciar que não vai concorrer à reeleição e ficar de fora da composição da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD), o senador Fernando Dueire (PSD) declarou apoio à candidatura de Humberto Costa (PT) nesta segunda-feira (10). Humberto integra a chapa da Frente Popular, encabeçada pelo candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB).

Durante coletiva de imprensa realizada na área central do Recife, Dueire afirmou que consultou prefeitos aliados antes de definir o apoio a Humberto e que, após perceber a receptividade ao nome do petista, comunicou sua decisão à governadora Raquel Lyra. Segundo o senador, porém, não houve pedido de autorização ou consulta à governadora sobre a escolha.

“Eu comuniquei à governadora, na semana passada, eu não perguntei a ela. Eu comuniquei a ela que o nosso senador seria Humberto Costa. Claro, ela defendeu os nomes da sua chapa. Foi apenas um comunicado, não fui retrucado”, afirmou.

Antes de comunicar a decisão a Raquel, Dueire disse ter conversado com prefeitos aliados sobre a possibilidade de apoiar Humberto. “Eu antes consultei os prefeitos sobre a possibilidade de apoiarem o senador Humberto Costa. Quando senti que o nome de Humberto era convidativo, eu perguntei a ele se poderia fazer esse anúncio”, relatou.

Ao justificar a escolha, o senador afirmou que a decisão está relacionada à relação construída com Humberto Costa e à identificação com a atuação política do petista. “Confiança não se adquire a nocaute. Confiança se adquire com a convivência. E a convivência que tive com o senador Humberto Costa me revelou o espírito público que ele tem. A correção. E a identidade com aquilo que mais prezo: o municipalismo”, declarou.

Apesar do apoio a Humberto para o Senado, Dueire fez questão de afirmar que continuará trabalhando pela reeleição de Raquel Lyra ao Governo de Pernambuco. A governadora, por sua vez, defende nomes próprios para a composição de sua chapa ao Senado.

Cerca de 32 prefeitos estiveram presentes no evento, aliados de Dueire que aderiram à campanha em prol da candidatura de Humberto Costa. Entre eles estavam Túlio Monteiro (Buíque), Ruben Lima (Panelas), Dimas (Lagoa de Itaenga), Otávio Pedrosa (Bodocó) e Júnior de Irmã Teca (Itapissuma).