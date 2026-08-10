Humberto destaca importância de prefeitos e ressalta articulação para apoios a João Campos

Aos jornalistas, petista salientou que a maioria dos gestores municipais tem uma grande aprovação e pode ser peça central no jogo político

Senador Humberto Costa (PT) (Mauricio Ferry/DP Foto)

O senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) reconheceu a importância dos prefeitos pernambucanos para as eleições de 2026. Aos jornalistas, o petista salientou que a maioria dos gestores municipais tem uma grande aprovação; para Humberto, o apoio dos gestores pode ser peça central no jogo político.

Ao analisar a conjuntura estadual, Humberto também destacou a busca de Raquel Lyra por esses apoios. "Acho natural. Ela é candidata, tem uma chapa, tem uma relação muito importante com os prefeitos e é natural ela querer buscar o apoio de todos eles", disse, reconhecendo também os investimentos estaduais em várias cidades pernambucanas.

Com o apoio de Fernando Dueire, anunciado nesta segunda-feira (10), Humberto arrasta uma base de gestores municipais ligados ao senador do PSD. Ao todo, Dueire conta com cerca de 130 prefeitos aliados, contudo nem todos confirmaram apoio ao petista.

Durante o anúncio do apoio a Costa, cerca de 32 prefeitos estiveram presentes. Entre eles Túlio Monteiro (Buíque), Ruben Lima (Panelas), Dimas (Lagoa de Itaenga), Otávio Pedrosa (Bodocó) e Júnior de Irmã Teca (Itapissuma). Ao todo, foram formalizados hoje 49 apoios nesta segunda-feira (10).

Ausência de críticas

Diferente dos companheiros de chapa, Humberto Costa tem adotado um discurso sem críticas à governadora Raquel Lyra. Segundo o senador, ele tem optado por defender o mandato, "um projeto para Pernambuco", e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu não tenho feito críticas também aos meus adversários. Eu acho que precisamos agora em Pernambuco de ações, da construção de projetos, de parcerias. A minha linha vai ser essa: defender o meu mandato, defender um projeto para Pernambuco e o governo do presidente Lula. Acho que, assim, a gente consegue esses objetivos, inclusive a eleição de João Campos."