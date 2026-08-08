Por divergências, Republicanos rompe com o prefeito de Paulista

O anúncio foi realizado na tribuna da Câmara Municipal pela presidente do partido em Paulista, a vereadora Marcelly da Aquarela

Ramos, prefeito de Paulista, no Grande Recife (Foto: Divulgação)

O diretório municipal do Republicanos oficializou, na última sexta-feira (7), o rompimento com o prefeito de Paulista, Severino Ramos (PSD). O anúncio foi realizado na tribuna da Câmara Municipal pela presidente do partido na cidade, a vereadora Marcelly da Aquarela, assinalando uma nova diretriz e o reposicionamento político da legenda no município.

Durante o pronunciamento, Marcelly explicou que a resolução foi tomada após contínuos diálogos e análises do quadro político local. A parlamentar salientou que o rompimento não envolve atritos de ordem pessoal, mas decorre de um distanciamento gradual nas diretrizes da gestão.

"Esta decisão não decorre de questões pessoais, mas, sim, de uma incompatibilidade política e administrativa que, ao longo do tempo, tornou inviável a continuidade dessa parceria", afirmou.

Além disso, dirigente ressaltou a importância da coerência na atuação pública e argumentou que a falta de sintonia nas prioridades da prefeitura tornou inevitável a transição para a neutralidade. "Quando entendemos que já não há convergência de ideias, prioridades e métodos de condução da administração pública, o caminho mais honesto é comunicar essa posição com transparência e respeito", apontou.

Apesar da saída do bloco governista, o Republicanos descartou uma adesão automática à oposição. A sigla passou a adotar uma postura de independência parlamentar, com o comprometimento de avaliar e votar as propostas do Executivo caso a caso, com foco nos impactos para a população.

"Continuaremos votando favoravelmente a todos os projetos que forem benéficos para a população, independentemente de sua origem", declarou Marcelly.

Com a nova posição, o partido promete intensificar a fiscalização sobre os atos e a aplicação dos recursos públicos pelo Executivo. Ademais, a bancada reafirmou a manutenção de bandeiras prioritárias ligadas às mulheres, à juventude, à educação, à saúde e às famílias paulistenses, ressaltando que a autonomia entre os poderes fortalece o ambiente democrático da cidade.