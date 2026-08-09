Urna eletrônica ganha nova interface para as Eleições Gerais de 2026

As mudanças visam tornar o processo de votação mais acessível, intuitivo e fácil de acompanhar para todos os eleitores

Urna eletrônica (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

A Justiça Eleitoral anunciou um conjunto de atualizações na interface da urna eletrônica para as Eleições Gerais de 2026. As mudanças visam tornar o processo de votação mais acessível, intuitivo e fácil de acompanhar para todos os eleitores. A nova interface conta com a adoção da fonte tipográfica Atkinson Hyperlegible, criada pelo Braille Institute, desenhada para facilitar a leitura de pessoas com deficiência visual ou baixa visão.

Outra novidade é a implementação de uma barra de progresso fixa na parte superior do visor da urna. Esse recurso funcionará como um mapa visual em tempo real, permitindo que o eleitor identifique para qual cargo está votando e quantos ainda restam para concluir o processo.

Além disso, para o pleito deste ano, os recursos para eleitores surdos ou com deficiência auditiva também foram expandidos. A presença de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) na tela da urna. Anteriormente, essa funcionalidade se limitava a indicar o cargo em disputa; agora cobrirá situações adicionais de navegação, tais como orientações para voto em branco, voto nulo e voto de legenda.

Segundo a Justiça Eleitoral, esses recursos foram desenvolvidos com base em pesquisas com usuários e em propostas elaboradas por estudantes da Universidade de São Paulo (USP) durante um concurso promovido para aprimorar a experiência nos equipamentos eleitorais.

A expectativa é que essas mudanças beneficiem grupos com necessidades específicas, como idosos e pessoas com deficiência, mas também simplifiquem o fluxo de votação para todo o eleitorado a partir deste ano.