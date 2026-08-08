Priscila Krause processa deputados por calúnia e difamação

Priscila Krause abriu uma queixa-crime, perante a 17ª Vara Criminal da Capital do TJPE, contra os deputados Romero Albuquerque, Junior Matuto (Republicanos) e Rodrigo Farias, todos do PSB, por calúnia e difamação

Vice-governadora Priscilla Krause (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSB), abriu uma queixa-crime, perante a 17ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), contra os deputados Romero Albuquerque, e Rodrigo Farias, do PSB, além de Junior Matuto (Republicanos) por calúnia e difamação.

Segundo o processo, obtido pelo Diario de Pernambuco, a ação foi motivada pela veiculação de um vídeo publicado no Instagram em 13 de julho de 2026 pelos parlamentares. Segundo a defesa de Priscila Krause, a publicação utilizou recursos de edição profissional, montagens e ferramentas de inteligência artificial para construir uma narrativa que acusa a vice-governadora de um suposto direcionamento e desvio de verbas públicas da saúde para beneficiar um hospital pertencente ao seu marido.

Além disso, os advogados da vice-governadora salientam que a publicação não se tratou de mera crítica política ou manifestação impulsiva, mas sim de uma campanha estruturada de desinformação. Segundo os autos, o vídeo associa a imagem da vice-governadora ao termo pejorativo "Pixcila", insinuando a existência de esquemas de pagamentos ilícitos e favorecimento privado mediante a utilização do cargo público.

O documento também menciona que o material foi divulgado de forma conjunta pelos parlamentares citados no processo sob o contexto de pré-campanha eleitoral e que o vídeo chegou a ser objeto de representação perante a Justiça Eleitoral (TRE-PE), que reconheceu a presença de conteúdo manipulado e ordenou a remoção da publicação.

Ademais, a defesa da vice-governadora sustenta que as ofensas foram dirigidas a uma funcionária pública em razão de suas funções e difundidas por meio de rede social. Entre os pedidos dos advogados de Priscila Krause estão:

O recebimento da queixa-crime e a citação dos três deputados para responderem aos termos da ação penal;

A condenação dos querelados pelos crimes de calúnia e difamação em concurso material;

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais e reputacionais causados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal;

A preservação das provas digitais junto às plataformas de redes sociais.

O que dizem os deputados

A reportagem entrou em contato com os deputados citados, mediante as assessorias de imprensa. Até o prazo de fechamento da matéria, Romero Albuquerque foi o único que enviou manifestação. O Diario segue no aguardo dos demais posicionamentos oficiais.

Por nota, o parlamentar esclarece que todas as manifestações foram baseadas em dados oficiais e públicos. "Os números falam por si: o Hospital Regional Dom Moura, da rede estadual, recebeu pouco mais de R$ 11 milhões no período, enquanto, no mesmo município, uma unidade administrada por instituição ligada ao marido da vice-governadora recebeu cerca de R$ 108 milhões, quase dez vezes mais. Também é fato público que a Polícia Federal apura possíveis irregularidades nos repasses e na execução dos contratos, em procedimento instaurado por iniciativa alheia a este mandato", diz trecho do comunicado.

Albuquerque reforça que, diante de questionamentos acerca do dinheiro público, o foco deveria ser o esclarecimento do fato, "não uma ação judicial contra três parlamentares que cumprem o seu papel".

"Fiscalizar é dever constitucional do mandato, e nenhuma perseguição fará este gabinete recuar da cobrança por transparência", concluiu.



