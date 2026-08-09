Genial/Quaest: Lula lidera entre mulheres em todos os cenários de segundo turno

De acordo com o levantamento, na disputa com o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, Lula teria 47% das intenções de voto contra 35% do bolsonarista

Presidente Lula ( Ricardo Stuckert / PR)

O Presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, tem a preferência do eleitorado feminino em todos os cenários apresentados para o segundo turno das eleições deste ano, conforme a pesquisa Genial/Quaest.

De acordo com o levantamento, na disputa com o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, Lula teria 47% das intenções de voto contra 35% do bolsonarista. Já entre o eleitorado masculino, o cenário se inverte. Flávio tem 44% das intenções de voto no segundo turno, contra 40% de Lula.

A pesquisa entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Segundo o levantamento, na disputa com Ronaldo Caiado (PSD), Lula teria 50% das intenções de voto das eleitoras contra 29%. Também nesse cenário, a situação se inverte quando se avalia o voto dos homens: 46% contra 41%.

Já no confronto com Romeu Zema, do Novo, Lula teria 50% contra 29% do voto feminino. Entre os eleitores homens, por sua vez, o candidato do Novo tem 40% e o petista 43%.