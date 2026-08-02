Priscila Krause celebra continuidade da chapa; André de Paula destaca "palanque mais plural"

Vice-governadora ressaltou a parceria com Raquel Lyra desde 2022, enquanto ministro defendeu a pluralidade da frente governista e a relação institucional com o governo Lula

Priscila discursa ao lado de Eduardo da Fonte, Túlio Gadêlha e Raquel Lyra (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) abriu os discursos da convenção que oficializou a candidatura à reeleição de Raquel Lyra (PSD), neste domingo (2), no Recife, exaltando a parceria construída desde a eleição de 2022 e afirmando que o grupo ainda tem "muito que fazer" por Pernambuco. Em tom de continuidade, ela disse que a convenção representava uma escolha pelo estado, e não apenas um ato partidário.

"Quem está aqui hoje não veio para uma convenção. Quem está aqui veio por uma escolha por Pernambuco. Quem está aqui escolheu Pernambuco", afirmou. Em seguida, agradeceu pela oportunidade de voltar a integrar a chapa governista.

"Eu fico muito grata a Deus por permitir viver esse momento, por permitir ter chegado junto com a governadora Raquel Lyra, lá em 2022, ter caminhado até aqui e poder estar com ela de novo. A gente está junta, mais do que nunca, porque ainda tem muito a fazer por esse estado."

André de Paula destaca aliança

Em seguida, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula (PSD), afirmou que Raquel Lyra conseguiu construir "o palanque mais plural" das eleições ao reunir lideranças de diferentes campos políticos. Segundo ele, a governadora exerceu uma liderança capaz de unir Pernambuco "da esquerda à direita", colocando os interesses do estado acima das disputas ideológicas.

O ministro também destacou a relação institucional entre o Governo de Pernambuco e a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da qual faz parte. "Se eu tivesse que apontar uma coisa importante que eu vi nesses três anos, foi a aliança institucional, respeitosa, pelo bem de Pernambuco. Porque o pernambucano que precisa da água, que precisa da creche, que precisa da boa estrada, ele não é de esquerda nem de direita, ele é pernambucano", declarou.

Ao encerrar a fala, André afirmou que Raquel "é a governadora de todos os pernambucanos" e acrescentou: "Ela não é a governadora do vermelho".