Frente Evangélica de Pernambuco é lançada com presenças de Priscila Krause e parlamentares

Participantes debateram temas relacionados ao papel da igreja na sociedade e garantias constitucionais para a liberdade de pregação

Frente Evangélica é lançada em Pernambuco (Foto: Divulgação)

Uma Frente Evangélica de Pernambuco foi lançada com lideranças políticas, religiosas e representantes da sociedade civil, na última segunda-feira (18), em um evento no Auditório do Cais do Sertão, no Recife. O movimento quer ampliar da articulação do segmento evangélico no estado, com o debate sobre pautas ligadas à liberdade religiosa, cidadania e participação social.

Com o tema “Acorda Pernambuco”, o evento também teve a presença da vice-governadora Priscila Krause (PSD), como representante da governadora Raquel Lyra (PSD). Os parlamentares Joel da Harpa (PP) e Eduardo da Fonte (PP) participaram, além de lideranças religiosas que também discutiram os desafios enfrentados pelas igrejas e pelo segmento evangélico na atualidade.

Durante a programação, os participantes debateram temas relacionados ao papel da igreja na sociedade, garantias constitucionais para a liberdade de pregação, questões fiscais e contábeis envolvendo instituições religiosas e inclusão dentro das comunidades de fé.

A iniciativa deve atuar como espaço permanente de articulação entre igrejas, lideranças e representantes institucionais, ampliando a participação do grupo em pautas sociais e legislativas.