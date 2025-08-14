'Dia histórico para o Brasil e para Pernambuco', diz Priscila Krause sobre inauguração de unidade da Hemobrás

Representando a governadora Raquel Lyra (PSD), que está no Sertão do estado, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) falou sobre a inauguração de uma unidade da Empresa Brasileira de Hemoderivados (Hemobrás), em Goiana, na Zona da mata Norte de Pernambuco

Priscila Krause (Reprodução)

Representando a governadora Raquel Lyra (PSD), que está no Sertão do estado, a vice-governadora Priscila Krause (PSD) falou sobre a inauguração de uma unidade da Empresa Brasileira de Hemoderivados (Hemobrás), em Goiana, na Zona da mata Norte de Pernambuco.

Ela esteve na visita feita pelo presidente Lula (PT). “É um dia histórico para o Brasil e, sobretudo, para Pernambuco”, declarou.



Priscila lembrou as etapas cumpridas durante o processod e instalação da Hemobrás no estado.

“No ano passado, nós estivemos aqui com o presidente Lula na inauguração da fábrica de biotecnologia. E essa é história começou lá atrás. Primeiro, Pernambuco teve a possibilidade de se credenciar para receber essa fábrica por conta do seu pioneirismo, que lá em 1977 criou o primeiro hemocentro do Brasil, o Hemope”, disse.

Ainda segundo ela, houve uma “decisão política, à época, do presidente Lula, do senador Humberto Costa, como ministro da saúde, Jarbas Vasconcelos, o então governador, junto com o Guilherme Robalinho, o secretário de saúde, quando decidiram, a despeito de todas as pressões tradicionais do eixo centro-sudeste, para que essa fábrica fosse para outro lugar”.

A vice-governadora afirmou também que a fábrica “veio para cá”, atendendo uma lógica de desenvolvimento, de interiorização e de distribuição do desenvolvimento tecnológico.

“Então, hoje é de fato um dia de comemoração, a presença do presidente Lula aqui é importantíssima para que se abra um outro ciclo aqui na Hemobras, para que dentro de um ano a empresa possa estar na totalidade de sua capacidade entre a produção”, acrescentou.

Para Priscila, “não foram poucas as vezes que tentaram tirar essa fábrica daqui de Pernambuco, mas a resistência do povo pernambucano e a decisão de políticos comprometidos fez com que ela permanecesse aqui e hoje se torne realidade".