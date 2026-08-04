PL Pernambucano oficializa Mendonça Filho como candidato ao Senado

Para o pleito de 2026, a legenda conta, ao todo, com 77 candidaturas, sendo 26 deputados federais, 50 estaduais e um senador

Recife, PE, 09/08/2025 - SEMINARIO ESFERA INFRA - Na manhã deste sábado(09), ocorreu no Recife Expo Center na região central, o Seminário Esfera Infra, que contou com as presen..as da Governadora e Pernambuco e do Rio Grande do Norte, Raque Lyra e Fatima Bezerra, os ministros, Silvio Costa Filho e Jader Filho, o prefeito do Recife, João Campos, os deputados Mendonça Filho e Augusto Coutinho o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto e o vice-prefeito do Recife, Victor Marques. Deputado, Mendonça Filho. (Foto: Rafael Vieira/ DP Foto)

O Partido Liberal em Pernambuco (PL-PE) oficializou, durante convenção nesta terça-feira (4), Mendonça Filho como candidato ao Senado. Inicialmente, Mendonça disputaria a reeleição na Câmara dos Deputados e Silvio Nascimento a Casa Alta.

Para o pleito de 2026, a legenda conta, ao todo, com 77 candidaturas, sendo 26 deputados federais, 50 estaduais e um senador.