Podemos anuncia apoio a Mendonça Filho para o Senado

Podemos reuniu lideranças para anunciar apoio a Mendonça Filho (Foto: Divulgação)

O partido Podemos anunciou, nesta quinta-feira (6), o apoio à candidatura de Mendonça Filho (PL) para o Senado Federal nas eleições de 2026. A declaração foi feita através de um ato político que reuniu lideranças partidárias no Recife. Para Marcelo Gouveia, presidente estadual da legenda, o ex-ministro "reúne as qualificações necessárias para pleitear o cargo".

“O Podemos declara apoio a Mendonça porque entende que ele é uma excelente opção para o Senado do nosso estado e vai representar muito bem o povo pernambucano em Brasília. É uma pessoa capacitada, preparada e pronta para defender Pernambuco. Vamos caminhar ao seu lado em todo o Estado. Tenho convicção de que, com o apoio do nosso time, você será o próximo senador de Pernambuco”, declarou.

Presente no evento, o deputado federal e ex-governador agradeceu a adesão ao seu nome e prometeu "trabalhar ao lado de Raquel, mesmo o seu partido tendo deliberado pela neutralidade na disputa pelo Executivo estadual".

“Vamos reforçar nossa atuação em todo o Estado e trabalhar para vencer a eleição ao lado da governadora Raquel Lyra, que conta com o nosso apoio. Juntos, vamos defender os interesses de Pernambuco no Senado, buscar mais investimentos para o Estado e contribuir para o equilíbrio entre os Poderes. Essa união fortalece um projeto que olha para o futuro de Pernambuco”, disse.

Apoios à candidatura de Mendonça Filho

Após o lançamento da candidatura de Mendonça, na última terça-feira (4), o primeiro apoio de peso veio do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil). No mesmo dia, o líder sertanejo reuniu aliados para anunciar a sua posição, mesmo com a Federação União Progressista, da qual faz parte, tendo definido os dois nomes da chapa majoritária. Na ocasião, Coelho indicou que Mendonça ocuparia “vácuo para um representante de centro-direita”.

Na quarta-feira (5), foi a vez do Partido Novo oficializar a adesão em uma reunião pública com o candidato. De acordo com o deputado estadual Tecio Teles, presidente estadual da sigla, o movimento não gerou objeções internas. “O apoio ao nome de Mendonça foi unânime. O Novo se une a um nome de experiência, coragem e serviço prestado a Pernambuco. Mendonça é um homem decente, trabalhador, com mais de 30 anos de vida pública e nenhuma mancha que arranhe sua trajetória”, afirmou.

