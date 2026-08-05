Novo confirma apoio a Mendonça Filho e fala em união da direita em Pernambuco

"Coloco meu nome à disposição depois de uma trajetória como governador, vice-governador, ministro da Educação e deputado federal", disse Mendonça no evento

Evento reuniu lideranças do Novo para demonstrar apoio público a Mendonça, candidato do PL (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Partido Novo oficializou, nesta quarta-feira (5), o apoio à candidatura do deputado federal Mendonça Filho (PL) ao Senado nas eleições deste ano. Durante o ato político, dirigentes da legenda afirmaram que a decisão busca fortalecer a união dos setores da direita em Pernambuco e defenderam o nome do ex-ministro da Educação como representante do campo conservador na disputa.

Ao agradecer o apoio, Mendonça afirmou que sua trajetória política sempre esteve vinculada ao campo de centro-direita e reiterou que pretende manter essa identidade durante a campanha.

"Quem conhece o meu histórico sabe que sou uma pessoa de oposição, de centro à direita, liberal e conservador. Cada um deve manter sua identidade política. Eu fico com a minha identidade política e é assim que quero me apresentar ao povo de Pernambuco".

O candidato também afirmou que a construção de sua candidatura representa uma aproximação entre diferentes grupos políticos identificados com esse segmento ideológico.

"É uma unificação e uma harmonização de grupos que têm candidatos legitimamente desse campo. Coloco meu nome à disposição depois de uma trajetória como governador, vice-governador, ministro da Educação e deputado federal", disse.

Partido Novo classifica apoio como unificação da direita

Presidente estadual do Novo, Técio Teles afirmou que o apoio ao ex-governador decorre da relação política construída ao longo dos anos e defendeu que Mendonça tem capacidade para reunir diferentes correntes da direita pernambucana. Segundo ele, o candidato conseguiu aproximar lideranças que estavam dispersas no campo conservador.

"Você [Mendonça] tem reunido todas as alas da direita em Pernambuco. Conte com o Partido Novo. Esse é um pontapé inicial. Vamos trabalhar com você porque acreditamos que esse projeto dará certo para Pernambuco e para o Brasil", declarou.

Também presente no evento, o vereador Eduardo Moura criticou a atuação da bancada pernambucana no Senado e afirmou que a candidatura de Mendonça representa uma alternativa para o Estado. Sem citar dados ou iniciativas específicas, Moura questionou o legado de senadores como Humberto Costa (PT), Teresa Leitão (PT) e Fernando Dueire (PSD), afirmando que a população não consegue identificar resultados concretos da atuação parlamentar.

O outro candidato do Novo ao Senado, Carlos Sant'Anna, corroborou que a oficialização do apoio a Mendonça simboliza a unidade do campo conservador em Pernambuco. Segundo Sant'Anna, a aliança demonstra que a direita chega ao processo eleitoral com nomes alinhados aos mesmos "valores, propósitos e princípios". O candidato também destacou que a construção política exige diálogo e articulação, classificando o apoio a Mendonça Filho como resultado desse processo.