Alegando divergências, Federação PSDB-Cidadania retira apoio a Raquel Lyra e adota neutralidade

O bloco, liderado por Aécio Neves, decidiu pela neutralidade na coligação para a eleição majoritária no estado

Governadora Raquel Lyra (Rafael Vieira / DP Foto)

A Federação PSDB-Cidadania retirou o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) e adotará postura de neutralidade na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. Segundo nota assinada pelo presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, a decisão ocorreu após divergências entre os partidos.

Enquanto os tucanos defendiam a aliança com Lyra, o Cidadania preferia o apoio à candidatura do ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB). "O assunto foi submetido ao Colegiado Nacional da Federação, que, por maioria de votos, optou pela neutralidade na coligação para a eleição majoritária. Cabe a nós, portanto, de forma democrática, respeitar essa decisão", afirmou em trecho do comunicado.

Com o novo rearranjo, a Frente Popular, liderada por João Campos, assegurou a maior fatia do tempo de inserções e programas diários no guia gratuito.

Apesar do posicionamento oficial do bloco, a direção nacional do PSDB declarou apoio individual à governadora. A manifestação foi endossada por Aécio, pelo líder da bancada na Câmara dos Deputados, Adolfo Viana, representando os parlamentares federais do partido, e por lideranças como os ex-governadores Tasso Jereissati e Ciro Gomes.

Ainda na nota, Aécio Neves reiterou a aprovação à gestão da pessedista, afirmando que ela "vem realizando um extraordinário trabalho de recuperação econômica e política do estado".