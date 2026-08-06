Com 5 candidaturas registradas em PE, apenas Raquel Lyra ainda não apresentou plano de governo

Raquel Lyra (PSD) ainda não publicou o plano de governo para possível próxima gestão (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Até esta quinta-feira (6), cinco das sete candidaturas ao Governo de Pernambuco já haviam sido registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os nomes oficializados no sistema DivulgaCand, apenas a atual governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), ainda não disponibilizou seu plano de governo, documento exigido pela legislação eleitoral para detalhar as diretrizes de gestão.

Ao Diario de Pernambuco, o PSD informou, mediante nota, que o plano de governo da candidata à reeleição "será disponibilizado dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral", que se encerra no dia 15 de agosto.

Os candidatos Ivan Moraes (PSOL), Guilherme Fonseca (PSTU), Camila Falcão (UP) e João Campos (PSB) já apresentaram suas propostas. Até a última atualização da plataforma, os partidos Democracia Cristã e Missão ainda não haviam oficializado seus postulantes ao Palácio do Campo das Princesas no pleito de 2026.

Os programas de governo apresentados pelos principais candidatos já evidenciam diferenças na forma como cada um pretende conduzir a administração estadual. Por exemplo, João Campos estrutura seu plano em torno de três compromissos centrais: com as pessoas, com os territórios e com o desenvolvimento. O documento afirma que a redução das desigualdades sociais, raciais, de gênero, geracionais e territoriais deve orientar as decisões do governo, ao mesmo tempo em que propõe políticas adaptadas às diferentes realidades da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O plano do candidato do PSB também organiza suas propostas em eixos estratégicos que abrangem áreas como desenvolvimento social, educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, cultura e gestão pública.

Já o programa de governo de Ivan Moraes parte de um diagnóstico sobre as desigualdades econômicas, sociais e territoriais de Pernambuco e apresenta como objetivo central a garantia de direitos e o enfrentamento dessas disparidades. O documento destaca indicadores relacionados à concentração de renda, acesso ao saneamento, segurança hídrica, saúde e segurança pública para justificar a adoção de políticas voltadas à redução das desigualdades e ao fortalecimento da presença do Estado nos territórios.

