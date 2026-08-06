Carlos Costa é candido a vice-governador com maior declaração de bens em Pernambuco

O patrimônio declarado por Carlos Costa supera o total de bens de João Campos (PSB), seu companheiro de chapa, que registrou R$ 2,8 milhões

Carlos Costa (Rafael Vieira/DP Foto)

O candidato a vice-governador de Pernambuco pela Frente Popular, Carlos Costa (Republicanos), declarou R$ 3,7 milhões em bens à Justiça Eleitoral. O valor é o maior entre os outros postulantes ao cargo no estado e supera, inclusive, o patrimônio de João Campos (PSB), seu companheiro de chapa, que registrou R$ 2,8 milhões.

A declaração de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inclui quatro apartamentos no Recife, o maior deles avaliado em R$ 1,9 milhão, um imóvel de R$ 650 mil, R$ 175 mil em dinheiro em espécie, além de aplicações em CDB e participações societárias em empresas.

A atual vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), declarou R$ 145,4 mil em bens, sendo R$ 1.346,34 em conta corrente e R$ 144,1 mil em aplicações financeiras. Marcelo Pessoa (UP) registrou R$ 150 mil; o valor é referente a uma casa de dois quartos, segundo o próprio candidato. Já Alice Gabino (PSOL) e Valéria Félix (PSTU) não declararam bens ao TSE.

Entre os candidatos ao governo de Pernambuco, João Campos tem o maior patrimônio declarado: R$ 2,8 milhões. O montante é oito vezes superior aos bens declarados pela governadora Raquel Lyra, cujo patrimônio, segundo a plataforma DivulgaCand, é de R$ 359,4 mil. Ivan Moraes (PSOL) e Camila Falcão (UP) declaram, respectivamente, R$ 81,4 mil e R$ 85 mil. Enquanto o candidato do PSTU divulgou R$ 300 mil em bens à Justiça Eleitoral.

João Campos (PSB) – R$ 2,8 mi

Aplicações e investimentos – R$ 2,2 mi

Outros bens e direitos – R$ 40,7 mil

Cota em empresa – R$ 100 mil

Aplicações e investimentos – R$ 449,9 mil

Aplicações e investimentos – R$ 17,4 mil

Raquel Lyra (PSD) – R$ 359,4 mil

Depósito bancário em conta corrente – R$ 1

Apartamento localizado em Jaboatão dos Guararapes – R$ 289,5 mil

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) – R$ 69,9 mil

Guilherme Fonseca (PSTU) – R$ 300 mil

Apartamento – R$ 300 mil

Camila Falcão (UP) – R$ 85 mil

Apartamento - R$ 85 mil

Ivan Moraes (PSOL) – R$ 81,4 mil