"Os próximos anos serão os melhores da história de Pernambuco", aposta Raquel ao mirar reeleição

Segundo Raquel, o eleitor encontrará uma campanha voltada para o futuro (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou, neste domingo (2), que um eventual segundo mandato será marcado pelo aprofundamento dos investimentos e das entregas iniciadas nos últimos três anos e meio de governo. Em entrevista coletiva após a convenção estadual do PSD, no Recife, que oficializou sua candidatura, a gestora disse não ter "dúvida nenhuma" de que "os próximos anos serão os melhores da história de Pernambuco".

"Nós vamos continuar nas ruas, assim como fizemos há quatro anos, quando percorremos Pernambuco inteiro", afirmou. Segundo a governadora, Pernambuco "está pronto para crescer" porque o governo teria reorganizado as contas públicas, ampliado a capacidade de investimento e estruturado projetos considerados estratégicos.

"A gente cortou o mato alto em todas as áreas. Não está tudo pronto, mas plantamos sementes em cada lugar e começamos a colhê-las. Sabemos exatamente o que precisa ser feito, como e onde fazer", declarou.

Ao fazer um balanço dos cerca de 1.300 dias de governo, a candidata afirmou que sua gestão devolveu protagonismo a Pernambuco, citando recordes de investimentos públicos, geração de empregos e redução da violência. Ela atribuiu os resultados ao planejamento, à construção de parcerias e à capacidade de execução da equipe de governo.

Segundo Raquel, o eleitor encontrará uma campanha voltada para o futuro. "A gente reverencia o passado, se inspira, corrige erros, mas o melhor é olhar para o futuro. Um futuro em que apresentamos aquilo que fizemos, as alianças que construímos e a união com prefeitos, deputados e, sobretudo, com o povo".

Recado aos adversários

No discurso durante a convenção, a governadora também enviou um recado aos adversários, ao afirmar que as críticas feitas à sua gestão não se confirmaram. "Quiseram dizer que ia dar errado, se deram mal. Me deixa trabalhar que eu sei fazer!", declarou.

A governadora também afirmou que pretende ampliar políticas voltadas às mulheres, à habitação, à educação e à primeira infância. Citou a entrega de moradias, a ampliação das vagas em creches e programas como o "Pix do Tênis", defendendo que essas iniciativas representam o compromisso de sua gestão com a população mais vulnerável.

"Eu quero continuar sendo a voz das mães que estão botando seu menino na creche e conseguindo sair para trabalhar. Quero ser a mulher que construiu o Pix do Tênis para que nunca mais um menino deixe de ir para a escola".