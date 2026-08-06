Raquel Lyra investe em entregas, enquanto João Campos articula apoios no interior

Os dois principais postulantes ao Palácio buscam reacender suas bases no estado e cativar a parcela indecisa do eleitorado pernambucano (Foto: Hesíodo Góes e Edson Holanda)

Às vésperas do início oficial da campanha eleitoral, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) seguem com agendas movimentadas. Em semana marcada pelo encerramento do prazo para realização das convenções partidárias, os dois principais postulantes ao Palácio buscam reacender suas bases no estado e cativar a parcela indecisa do eleitorado pernambucano.

De acordo com o calendário imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a propaganda dos candidatos fica liberada a partir do próximo dia 16 de agosto. Até lá, os projetos políticos seguem sendo postos na rua, com a governadora vistoriando e anunciando obras de forma mais discreta, em cumprimento do defeso eleitoral, enquanto o ex-prefeito adentra o estado em busca de novas articulações.

Anúncios de obras e entrevista

Com assinatura de Raquel Lyra, o Governo de Pernambuco entregou nesta quarta 133 unidades habitacionais no Condomínio Jardim Monjope II, em Igarassu, contemplando famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. O empreendimento está contemplado pelo programa Morar Bem - Entrada Garantida, que oferece subsídios a famílias de baixa renda para aquisição de imóveis.

“Vamos seguir trabalhando para ampliar o acesso à moradia e garantir mais dignidade ao nosso povo. O Entrada Garantida é uma política habitacional de verdade, que permite que quem ganha até dois salários mínimos realize o sonho da casa própria. Ver milhares de famílias pernambucanas realizando esse sonho nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, transformando a vida das pessoas com trabalho, compromisso e cuidado com quem mais precisa”, declarou Raquel.

A agenda da governadora na semana contou ainda com uma visita às obras do Hospital da Restauração, que recentemente revelaram caixas de esgoto danificadas sob o piso, além do anúncio das obras na primeira etapa da duplicação da BR-232, entre São Caetano e Belo Jardim, com um investimento de R$ 236 milhões.

Nesta quinta-feira (6), a candidata concedeu entrevista para o canal CNN, onde comentou sobre o pleito estadual e o cenário nacional. Questionada sobre a preferência entre os postulantes ao Planalto, Raquel ressaltou a boa relação com o presidente Lula.

“No ano de 2022, foi o presidente Lula e eu estava junto com ele. Sou grata a ele. A gente vai ter uma discussão que vai se dar na esfera nacional, sobre o Governo Federal, e eu sempre tenho uma preocupação de a gente não buscar trabalhar rótulos”, afirmou.

Articulações no sertão



Para João Campos, o período tem sido de foco na construção e reforço de alianças no interior do estado. O ex-prefeito esteve na noite de ontem em Floresta, no Sertão de Itaparica, com o deputado estadual Fabrizio Ferraz (Podemos), em um encontro com lideranças locais para dialogar sobre descentralização de investimentos.

“A gente tem a oportunidade de construir um tempo bom pela frente. Me sinto em casa estando em Floresta. Uma cidade que nos acolhe muito bem em cada visita. O sertão para mim é um lugar muito especial e vou trabalhar muito por esta região. Vamos inaugurar um tempo em que as pessoas serão cuidadas e a gente vai inaugurar esse tempo juntos”, declarou o socialista.

Nesta quinta, Campos seguiu para Triunfo, onde recebeu apoio do vice-prefeito Daniel Antas (PSDB) e anunciou a proposta de criação de um Centro de Formação Técnica voltado para a área de turismo.

“A gente precisa perenizar o turismo, garantindo renda, emprego e movimentando a economia durante todo o ano. Quero firmar o compromisso de trazer para Triunfo um Centro de Formação Técnica na área do Turismo. A proposta é que essa escola possa se tornar um polo de formação para Pernambuco inteiro, qualificando profissionais e fortalecendo o turismo como gerador de emprego e renda”, disse o candidato.

