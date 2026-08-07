Com representante de Pernambuco, PSOL lança Bancada da Macumba para eleições de 2026

Iniciativa visa combater a intolerância e o racismo religioso, defender a liberdade de crença e expandir a representação dos povos de terreiro no Poder Legislativo

Segundo Renato Fonseca, a frente atuará na construção de políticas públicas em áreas fundamentais, como combate ao racismo, cultura e direitos humanos (Foto: Divulgação/PSOL)

O PSOL lança, nesta sexta-feira (7), a Bancada da Macumba, articulação política de âmbito nacional formada por candidaturas vinculadas às religiões de matriz africana. A iniciativa visa combater a intolerância e o racismo religioso, defender a liberdade de crença e expandir a representação dos povos de terreiro no Poder Legislativo.

Segundo a legenda, a criação da bancada responde aos dados de violência, discriminação e invisibilidade institucional enfrentados por comunidades tradicionais de matriz africana no país. Ainda de acordo com o PSOL, a articulação funcionará como contraponto ao avanço do fundamentalismo religioso de vertente cristã no Congresso Nacional.

Ao todo, a Bancada da Macumba é composta por seis candidatos a deputado federal distribuídos em cinco unidades da federação: Adriano Fiúza (DF), Mãe Su de Nanã (SP), Renato Fonseca (PE), um dos idealizadores da iniciativa, Wesley Mendes (BA), Mãe Bernadete de Oxóssi (BA) e Ariane Magalhães (RJ).

Conforme Renato Fonseca, o objetivo da bancada ultrapassa a questão pautada na fé. O candidato destaca que a frente atuará na construção de políticas públicas em áreas fundamentais, como combate ao racismo, cultura, educação, direitos humanos, segurança alimentar e fortalecimento da democracia.

“Ter um representante pernambucano na Bancada da Macumba significa levar essa riqueza cultural e religiosa para o debate nacional. Significa também mostrar que o Nordeste tem muito a contribuir na construção de políticas públicas para os povos de terreiro", destacou.