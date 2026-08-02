Com candidatura homologada, Ivan Moraes se apresenta como alternativa à polarização em Pernambuco

Durante coletiva de imprensa após a convenção que homologou sua candidatura, o psolista disse que pretende ampliar o alcance da campanha

Plano de governo, que será protocolado nesta segunda-feira (3), foi definido pelo candidato como um documento (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Candidato da federação PSOL/Rede ao Governo de Pernambuco, Ivan Moraes afirmou, neste domingo (2), que o principal desafio de sua campanha será convencer o eleitorado de que existe uma alternativa à disputa polarizada entre a governadora Raquel Lyra (PSD), que tenta a reeleição, e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). Durante coletiva de imprensa após a convenção que homologou sua candidatura, o psolista disse que pretende ampliar o alcance da campanha para superar a percepção de que a eleição estadual se resume aos dois principais concorrentes.

"Nossa primeira missão é falar com cada vez mais pessoas. As pessoas precisam saber que Pernambuco tem alternativa. Muita gente acredita que está obrigada a escolher entre um e outro, e a gente tem que acabar com isso", afirmou. Segundo o candidato, tornar seu nome conhecido e apresentar uma agenda própria serão prioridades nos primeiros meses da campanha.

Ivan avaliou que parte do eleitorado demonstra insatisfação com a polarização política e afirmou que pretende ocupar esse espaço com propostas que, segundo ele, diferenciam sua candidatura das demais. O plano de governo, que será protocolado nesta segunda-feira (3), foi definido pelo candidato como um documento "vivo", sujeito a atualizações ao longo da campanha a partir do diálogo com movimentos sociais e com a população.

Entre as principais propostas apresentadas pelo candidato está a implantação da tarifa zero no transporte público metropolitano das regiões do Recife, Caruaru e Petrolina. Ivan afirmou que a medida é viável financeiramente e disse estranhar que o tema não tenha sido incorporado pelos demais candidatos.

Outra prioridade é a criação de uma política estadual de "lixo zero". O candidato defendeu investimentos em reciclagem, compostagem e infraestrutura para reduzir o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários, além de ampliar parcerias com cooperativas de catadores. Para ele, a política ambiental deve ser tratada como estratégia de desenvolvimento econômico e de enfrentamento às mudanças climáticas.

Na área cultural, Ivan propõe ampliar os investimentos públicos e mudar a forma de aplicação dos recursos. Segundo ele, o Estado concentra grande parte dos repasses na contratação de atrações para eventos, em vez de estruturar toda a cadeia produtiva da cultura.

Cannabis medicinal e combate à violência contra a mulher

O candidato também voltou a defender a criação de um plano estadual da cannabis medicinal. A ideia é estabelecer parcerias com universidades, agricultores familiares e instituições de pesquisa para permitir que o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe) produza medicamentos à base da planta, ampliando o acesso de pacientes e estimulando a geração de empregos.

Na área de segurança e direitos das mulheres, Ivan prometeu implantar um plano estadual integrado de combate à violência de gênero. A proposta prevê ações que vão da educação nas escolas ao fortalecimento da rede de proteção e responsabilização dos agressores. Ele também afirmou que, caso eleito, pretende formar um primeiro escalão com maioria feminina.

"O governo da gente vai ser aliado do movimento feminista. Pernambuco aumenta a violência contra a mulher acima da média nacional, e isso precisa ser enfrentado com uma política integrada", declarou.