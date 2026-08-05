Lula afirma que a eleição presidencial de outubro será o último pleito da vida dele
Em tom de brincadeira, o presidente disse que deseja ir pescar após o término de um eventual quarto mandato
Publicado: 05/08/2026 às 15:17
"Eu vou viver 120 anos, mas essa vai ser a minha última eleição. Eu quero ir pescar, e eu sou um bom pescador" (Reprodução/X)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (5) em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, que a eleição presidencial de outubro, na qual concorrerá à reeleição, será o último pleito da vida dele. Em tom de brincadeira, o presidente disse que deseja ir pescar após o término de um eventual quarto mandato.
"Eu vou viver 120 anos, mas essa vai ser a minha última eleição. Eu quero ir pescar, e eu sou um bom pescador", declarou.
Durante a entrevista, Lula também falou sobre projetos do Executivo para combater a desinformação nas redes sociais. "Precisamos ser mais duros no controle da perversidade de alguns humanos nas redes digitais", declarou.
"A gente precisa transformar em crime o cara que utiliza a internet para contar mentira sobre doenças, para dar desinformação, para mandar um cara tomar remédio que não pode tomar. Tudo isso tem que ser crime, isso não é liberdade de expressão, isso é canalhice e irresponsabilidade. Com doença, a gente não brinca", declarou o presidente.
Vacinas
No podcast gravado pela manhã, Lula também endossou que conseguiu aumentar a cobertura vacinal durante o governo dele, apesar das desinformações veiculadas na pandemia de covid-19, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
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