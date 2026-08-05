Quaest: nova pesquisa mostra Lula com 44% e Flávio Bolsonaro com 39% em eventual segundo turno

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em julho, a vantagem de Lula diminuiu

Novo levantamento foi divulgado na manhã desta quarta-feira (Foto: Ricardo Stuckert e Vittor Sales)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5). No cenário estimulado, o petista registra 44% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 39%. Brancos, nulos ou eleitores que afirmam não votar somam 13%, e outros 4% disseram estar indecisos.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em julho, a vantagem de Lula diminuiu. Na ocasião, o presidente aparecia com 45% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro. A oscilação ocorreu dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais.

Nos demais cenários de segundo turno testados pelo instituto, Lula mantém vantagem mais confortável. Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente soma 45%, ante 37% do adversário. Em uma disputa contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o placar é de 46% a 34%. Já diante de Renan Santos (Missão), coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Lula registra 45%, enquanto o adversário alcança 35%.

Primeiro turno

No cenário de primeiro turno, Lula também lidera a corrida ao Palácio do Planalto. O presidente aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 30%.

Na sequência, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem empatados com 4%. Romeu Zema registra 2%, enquanto Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) têm 1% cada. Os demais nomes testados — Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) — não pontuaram.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Genial Investimentos e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06591/2026.