Lula sanciona conversão da MP do Frete nesta quarta-feira (5)
Proposta amplia o controle das operações de transporte e endurece as punições a quem contratar transporte de cargas por valor abaixo do piso
Publicado: 05/08/2026 às 09:23
Lula ainda se reúne à tarde com motoristas para tratar do Move, a linha de crédito voltada para quem trabalha com táxis e aplicativos (Ricardo Stuckert/PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista às 11h desta quarta-feira (5) ao canal Meteoro Brasil e ao podcast Os Três Elementos. A conversa com os canais de divulgação científica ocorre no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.
À tarde, no Palácio do Planalto, Lula sanciona em cerimônia marcada para as 16h o projeto de lei de conversão da chamada MP do Frete, aprovada pelo Congresso no mês passado após forte pressão dos caminhoneiros. A proposta amplia o controle e a rastreabilidade das operações de transporte por meio da emissão obrigatória do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) e endurece as punições a quem contratar transporte rodoviário de cargas por valor abaixo do piso mínimo do frete.
Como mostrou o Broadcast, há a expectativa de o presidente vete um trecho incluído pela Câmara dos Deputados para dar anistia às multas aplicadas, por decisões administrativas ou judiciais, a transportadoras de cargas e motoristas por bloqueios de rodovias em 2022.
Às 17h, Lula ainda se reúne com motoristas para tratar do Move, a linha de crédito voltada para quem trabalha com táxis e aplicativos.