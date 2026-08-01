"Ele foi enganado por Raquel mais uma vez", diz prefeito de Araripina e aliado de Miguel Coelho

Ruptura com a governadora, segundo Evilásio, se deu por causa da condução das negociações políticas e o tratamento dispensado ao ex-prefeito de Petrolina

Prefeito de Araripina, Evilásio Mateus (PDT), critica postura da governadora em relação a Miguel Coelho (Foto: Weslly Gomes/)

O prefeito de Araripina, Evilásio Mateus (PDT), um dos principais aliados do grupo liderado por Miguel Coelho (União Brasil) no Sertão pernambucano, oficializou seu distanciamento de Raquel Lyra (PSD) e sinalizou apoio ao projeto da Frente Popular, marcando presença na convenção de João Campos (PSB) neste sábado (1º).



A ruptura com a governadora, segundo Evilásio, se deu por causa da condução das negociações políticas e o tratamento dispensado ao ex-prefeito de Petrolina. Ainda de acordo com o gestor de Araripina, o grupo se sentiu "enganado" após promessas não cumpridas referentes à composição da chapa majoritária da governadora de Pernambuco.



"Ele foi enganado por Raquel mais uma vez. Mais uma vez ela não cumpriu [a palavra] com ele", declarou. Na ocasião, ele ressaltou o histórico de lealdade, incluindo o apoio dado por Miguel no segundo turno das eleições de 2022, em que Raquel disputou o segundo turno contra Marília Arraes (PDT).



Ao Diario, Evilásio Mateus afirmou que Raquel Lyra chegou a oferecer uma vaga como deputado federal. “Ela queria contemplar Miguel, queria que ele fosse deputado federal, que ela e Dudu [Eduardo da Fonte] direcionariam votos para ele. Ele disse que essa proposta estava fora do projeto dele, que iria retornar para casa e cuidar da família, da vida dele, iria tocar a vida em Petrolina.



Questionado sobre os próximos passos da articulação de votos no interior, Evilásio Mateus enfatizou que a estratégia será baseada no diálogo direto com a população, apontando as demandas reprimidas da região e o histórico de entregas de gestões anteriores, como o ex-governador Eduardo Campos.



"Fazer o que eu sempre gostaria de fazer: caminhar, conversar com as pessoas, mostrar o que a região não avançou, mostrar o que Eduardo fez como governador, mostrar o que João fez em Recife. E eu não vou fazer uma campanha difamatória", concluiu o prefeito.