"Pernambuco parou no tempo", diz Paulo Rubem ao defender candidatura ao Senado

Para Paulo Rubem ainda, a principal característica da federação é a construção das candidaturas a partir da atuação junto aos movimentos sociais e às comunidades

Ivan Moraes e Paulo Rubem Santiago (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

Candidato ao Senado pela federação PSOL/Rede, Paulo Rubem Santiago (Rede) afirmou que "Pernambuco parou no tempo" e defendeu mudanças estruturais nas políticas públicas do estado. Durante entrevista após a convenção que homologou sua candidatura, neste domingo (2), o ex-deputado federal criticou os dois principais grupos que disputam o Governo de Pernambuco: os da governadora Raquel Lyra (PSD) e do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Segundo Paulo Rubem, o estado precisa recuperar o acesso da população à terra, à moradia e aos serviços públicos. Entre as propostas defendidas pelo candidato estão a reforma agrária, a reforma urbana, a ampliação do saneamento básico, a implantação da tarifa zero no transporte público e o fortalecimento da educação pública, da educação básica ao ensino superior, incluindo a educação quilombola e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O candidato, que integra a chapa de Ivan Moraes (PSOL), candidato ao governo, também procurou diferenciar a federação das principais candidaturas da disputa estadual. Para ele, há "muito mais semelhanças do que diferenças" entre os adversários, citando como exemplos as políticas de privatização e concessões, além de críticas à situação da Compesa e ao sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife.

Paulo Rubem ainda disse que a principal característica da federação é a construção das candidaturas a partir da atuação junto aos movimentos sociais e às comunidades. "As nossas candidaturas não vêm de cima para baixo, vêm de baixo para cima", declarou, ao citar a presença do partido em localidades como Brasília Teimosa, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada.