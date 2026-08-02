Eduardo da Fonte oficializa candidatura ao Senado e prega unidade da base de Raquel Lyra

Ao explicar o alinhamento com a governadora, Eduardo da Fonte ressaltou que acompanha a gestão desde o início do mandato e atribuiu à parceria conquistas nas áreas de saúde e assistência social

Questionado sobre a relação com Miguel Coelho após a mudança na chapa majoritária, Eduardo da Fonte evitou sinalizar qualquer desgaste (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) oficializou, neste domingo (2), sua candidatura ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD) e afirmou que a composição representa a construção de um grupo político "forte" e unido em Pernambuco. Escolhido para disputar a vaga após a desistência de Miguel Coelho (União Brasil), o parlamentar destacou a aliança entre os partidos da base governista e disse que pretende levar ao Senado a experiência acumulada em duas décadas de mandato na Câmara dos Deputados.

"Completando este ano 20 anos de mandato na Câmara Federal, a gente oficializa a nossa candidatura ao Senado da República para mostrar a Pernambuco aquilo que realizamos como deputado federal e o que vamos realizar como senador", afirmou Eduardo da Fonte. Segundo ele, a federação e os partidos que compõem a aliança de Raquel Lyra chegam fortalecidos para a disputa eleitoral, reunindo lideranças com atuação em todas as regiões do estado.

Ao explicar o alinhamento com a governadora, o deputado ressaltou que acompanha a gestão desde o início do mandato e atribuiu à parceria conquistas nas áreas de saúde e assistência social. "Nós estamos juntos com ela desde o início do mandato, dando sustentação, trazendo investimentos, construindo e trabalhando, principalmente, para aqueles que são invisíveis para muita gente", declarou. Ele também afirmou que o grupo político seguirá defendendo "as transformações no estado de Pernambuco".

Questionado sobre a relação com Miguel Coelho após a mudança na chapa majoritária, Eduardo da Fonte evitou sinalizar qualquer desgaste. Disse que ainda conversará com o ex-prefeito de Petrolina, mas fez questão de elogiá-lo e demonstrou confiança na participação dele na campanha.

Eduardo da Fonte, Raquel Lyra e Priscila Krause (crédito: Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

"Miguel é um grande quadro da política pernambucana. Ele tem muitas qualidades, muito trabalho prestado e vai participar intensamente dessa grande vitória, que é a vitória de Raquel Lyra, é a vitória do povo de Pernambuco", afirmou.



Consenso distante

A confirmação da candidatura de Eduardo da Fonte ao Senado ocorreu um dia após o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) anunciar a retirada da sua candidatura. Em vídeo publicado nas redes sociais no sábado (1º), Miguel afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo com a governadora Raquel Lyra , após uma reunião que avançou pela madrugada, para preservar o projeto de reeleição da gestora.

Apesar da escolha de Eduardo da Fonte ter destravado a definição da chapa majoritária de Raquel, o impasse na Federação União Progressista ainda não foi totalmente superado. O União Brasil aprovou a chapa proporcional, mas deliberou, por orientação da direção nacional, não formar coligação para os cargos de governador e senador em Pernambuco. A legenda afirmou que defenderá esse posicionamento na convenção da federação, marcada para o próximo dia 5, embora a decisão seja vista, por enquanto, como um movimento de pressão política e não coloque em xeque a manutenção da aliança.