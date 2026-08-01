Após desistência de Miguel, União Brasil decide não formar coligação majoritária em Pernambuco

Apesar de tornar públicas as diferenças entre as partes, o posicionamento indica apenas uma postura a ser adotada pela sigla durante a convenção da Federação, mas não significa que a disputa deve ser judicializada

União Brasil demonstra insatisfação com os rumos da chapa da governadora Raquel Lyra (Foto: Divulgação)

O diretório estadual do União Brasil em Pernambuco realizou, neste sábado (1º), a convenção partidária para aprovação da lista de candidatos que serão submetidos ao aval da convenção da Federação União Progressista, no próximo dia 5 de agosto. O evento, que seria acompanhado de um ato público, foi transformado em uma reunião interna após a desistência de Miguel Coelho de pleitear uma vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra.

Além da chapa de candidatos proporcionais, aprovada de forma unânime, o partido também decidiu não formalizar apoios na eleição majoritária. “Diante da retirada da postulação ao Senado Federal e por orientação expressa da Direção Nacional do União Brasil, a Convenção deliberou pela não formação de coligação para os cargos de Governador e Senador no Estado de Pernambuco”, diz um trecho da nota oficial assinada pelo presidente nacional da sigla, Antonio Rueda, e pelo secretário-geral do diretório pernambucano, Carlos Andrade Lima.

Ainda de acordo com o União Brasil, o episódio ressalta a ausência de unanimidade no interior da Federação União Progressista. “A deliberação evidencia a divergência atualmente existente no âmbito da Federação em Pernambuco. O União Brasil manterá a posição aprovada por sua Convenção Estadual e defenderá esse entendimento perante as instâncias competentes da Federação”, conclui o comunicado.

Apesar de tornar públicas as diferenças entre as partes, o posicionamento indica apenas uma postura a ser adotada pela sigla durante a convenção da Federação, mas não significa que a disputa deve ser judicializada, tampouco põe em xeque a continuidade do agrupamento político.

Eduardo da Fonte adota tom apaziguador

Do outro lado, Eduardo da Fonte (PP), escolhido por Raquel Lyra para integrar o seu time de postulantes ao Senado Federal, adotou uma postura de pacificação. Durante a convenção do Partido Progressistas, neste sábado (1º), o deputado federal ressaltou a importância da unidade com o ex-prefeito de Petrolina. “O papel de Miguel Coelho é fundamental nessa vitória, na vitória da governadora, na vitória desse conjunto político. Ele, sem dúvida, é um grande quadro da política e vai estar junto para que a gente possa mostrar a Pernambuco a maior vitória da história política de Pernambuco”, declarou.

"Ele será o que ele quiser. Ele é um grande quadro, um grande amigo. Vamos conversar de mãos dadas com o povo. Nós temos uma trajetória a percorrer por Pernambuco, uma responsabilidade muito grande no Estado”, completou Eduardo, ao mencionar os possíveis papéis de Miguel Coelho na campanha de Raquel Lyra.

Confira a nota na íntegra:



A Convenção Estadual do União Brasil em Pernambuco, realizada neste sábado (1°), aprovou, por unanimidade, a chapa de candidatos proporcionais que será submetida à Convenção da Federação União Progressista.

Na mesma oportunidade, diante da retirada da postulação ao Senado Federal e por orientação expressa da Direção Nacional do União Brasil, a Convenção deliberou pela não formação de coligação para os cargos de Governador e Senador no Estado de Pernambuco.

A deliberação evidencia a divergência atualmente existente no âmbito da Federação em Pernambuco. O União Brasil manterá a posição aprovada por sua Convenção Estadual e defenderá esse entendimento perante as instâncias competentes da Federação.

Antonio Rueda Presidente Nacional do União Brasil e da Federação União Progressista

Carlos Andrade Lima Secretário-Geral do União Brasil – Pernambuco