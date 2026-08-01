Miguel Coelho retira candidatura ao Senado: "É sobre um projeto maior"

Com a saída de Miguel Coelho, Eduardo da Fonte fica com a vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra após semanas de impasse na Federação União Progressistas

Miguel Coelho (UB) (Foto: Divulgação)

O presidente estadual do União Brasil em Pernambuco, Miguel Coelho, anunciou a retirada de sua candidatura ao Senado na manhã deste sábado (1). A decisão foi tomada após conversa com a governadora Raquel Lyra, durante a madrugada.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Com a saída de Miguel, Eduardo da Fonte (PP) fica com a vaga ao Senado na chapa da governadora após semanas de impasse na Federação União Progressistas.

Em publicação feita nas redes sociais, Miguel Coelho afirmou priorizar a eleição de Raquel e declarou que, independente dos candidatos escolhidos, estaria ao lado dela por acreditar em seu trabalho.

“Para não colocar esse projeto em risco sob nenhum tipo de condição, de ameaça ou de qualquer forma de pressão que seja, percebemos, e eu e ela chegamos a isso de bom tom e numa conversa muito tranquila, que era o momento da gente retirar a nossa candidatura ao Senado", afirmou.

Miguel Coelho disse, ainda, que o União Brasil seguirá ao lado de Raquel. “Infelizmente não vai dar nesse ano de 2026, não vamos colocar o nosso nome à disposição por questões de forças maiores, mas o galeguinho continua aqui, de cabeça erguida, firme, continua no propósito de trabalhar por Pernambuco, de ajudar o nosso povo, de fazer o nosso Sertão, a nossa Petrolina, cada vez mais forte”.

“Não era o desfecho que eu queria, vocês sabem, mas, de novo, não é sobre o eu, é sobre um projeto maior, e um projeto para o bem de Pernambuco. Por isso, vamos juntos, vamos apoiando Raquel, e desejo sucesso para que no Senado possamos ter pernambucanos que honrem as nossas tradições de força, de fé, de luta, de garra e que o Senado volte a ser uma casa de boa representatividade, mas, acima de tudo, que possa representar os sonhos e a esperança do povo pernambucano", acrescentou.