Raquel Lyra inicia ato político com caminhada do Palácio até o Recife Antigo

Apoiadores e lideranças políticas acompanharam a governadora até o Parador, local da convenão do PSD

Caminhada deu início à programação deste domingo da governadora Raquel Lyra no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), participou de uma caminhada na manhã deste domingo (2), no Centro do Recife, antes da convenção estadual do partido que oficializará sua candidatura às eleições 2026. A gestora esteve acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e do deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), candidato ao Senado.

A mobilização teve início no Palácio do Campo das Princesas, de onde Raquel saiu ao lado de aliados, lideranças políticas e uma multidão de apoiadores. O grupo percorreu as ruas do Centro em direção ao Marco Zero, no Recife Antigo, em clima de campanha.

No Marco Zero, a caminhada ganhou reforço com a chegada de mais militantes e representantes de partidos da base aliada. Com bandeiras, adesivos e palavras de apoio, os participantes seguiram em direção ao Parador, também no Recife Antigo.

É no Parador que o PSD realiza, neste domingo, a convenção estadual que homologará a candidatura de Raquel Lyra à reeleição ao Governo de Pernambuco. O evento também reúne partidos aliados para oficializar as candidaturas que disputarão o pleito eleitoral deste ano.

