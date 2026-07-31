Raquel Lyra tem 48% e João Campos aparece com 42% na nova pesquisa Datafolha

Levantamento foi divulgado na noite desta sexta-feira (Foto: Yacy Ribeiro e Edson Holanda)

A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece à frente na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31). No cenário estimulado, a gestora registra 48% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), soma 42%. Ivan Moraes (PSOL) e Camila Falcão (UP) têm 1% cada. Brancos, nulos e nenhum representam 5%.

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. Nesse cenário, a atual governadora alcança 49% das intenções de voto, contra 45% do adversário. Brancos, nulos e nenhum somam 4%.

A pesquisa aferiu ainda os índices de rejeição dos principais candidatos ao Palácio do Campo das Princesas. João Campos é rejeitado por 30% dos entrevistados, enquanto Raquel Lyra registra 29%.

O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 30 de julho, com 1.022 eleitores em Pernambuco, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-04519/2026, a pesquisa atende às exigências da legislação eleitoral para divulgação de levantamentos de intenção de voto. O Datafolha também pesquisou a corrida pelas duas vagas ao Senado e a disputa pela Presidência da República entre os eleitores pernambucanos.

