PSD de Pernambuco confirma convenção para 2 de agosto e anuncia novo local

Inicialmente, a reunião estava prevista para o Clube Português, local onde tradicionalmente o PSB realiza as convenções

Raquel Lyra (PSD) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O PSD de Pernambuco confirmou o dia 2 de agosto para a realização da convenção partidária. Além disso, a legenda anunciou um novo local para o evento que oficializará Raquel Lyra como candidata ao governo do estado. Inicialmente, a reunião estava prevista para o Clube Português, local onde tradicionalmente o PSB realiza as convenções.

De acordo com o edital de convocação, o evento do PSD será no Parador, localizado na Av. Alfredo Lisboa, bairro do Recife, a partir das 9h. Na ocasião, a chapa majoritária de Raquel Lyra será divulgada, o que pode pôr fim ao imbróglio pela vaga ao Senado, disputada por Túlio Gadêlha, Fernando Dueire, ambos do PSD, Miguel Coelho (União) e Eduardo da Fonte (PP).

Além disso, serão homologadas as candidaturas para a Câmara dos Deputados, em Brasília, e para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, como também será definido o candidato ou candidata ao cargo de vice de Raquel no pleito.

Próximas convenções

Neste sábado (25), na Câmara Municipal do Recife, localizada na área central da capital pernambucana, o diretório estadual do MDB deve anunciar os candidatos que vão compor a chapa majoritária da legenda no estado, além de oficializar o apoio a João Campos e Carlos Costa.

Vale lembrar que o PSB e PDT consolidam as suas escolhas eleitorais no Clube Internacional, localizado no bairro da Madalena, no dia 1º de agosto. Também no dia 1º, o Partido Progressista (PP) e o União Brasil realizam, separadamente, os seus eventos partidários no Recife.

No dia 2 do próximo mês, a federação PSOL/Rede realiza a reunião partidária, na Casa Marielle Franco, no bairro do Derby, para oficializar as candidaturas de Ivan Moraes, Alice Gabino, Paulo Rubem Santiago, Jones Manoel e Yasmim Alves.

O Partido Liberal (PL) e a Federação União-PP fecham o período de convenções partidárias no dia 5 de agosto, último dia previsto pelo calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).