Ao lado de Túlio Gadêlha, Eduardo da Fonte minimiza ruído com Miguel Coelho em convenção do PP

Ao lado de Túlio Gadêlha, Eduardo da Fonte enalteceu relação com Miguel, mesmo após retirada da candidatura ao Senado do ex-prefeito de Petrolina (Foto? Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente estadual do Partido Progressistas (PP), deputado federal Eduardo da Fonte, procurou afastar neste sábado (1º) qualquer sinal de desgaste com o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) durante a convenção que oficializou sua candidatura ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD). Questionado sobre a relação entre os dois, Da Fonte afirmou que vê a situação "com muita tranquilidade" e destacou que ambos compartilham o apoio à reeleição da governadora.

"Ele é um grande quadro, um grande amigo. Vamos conversar, vamos conversar de mãos dadas com o povo. Nós temos uma trajetória a percorrer por Pernambuco, uma responsabilidade muito grande com o Estado", afirmou o dirigente do PP. Mais cedo, Coelho publicou nas redes sociais um vídeo no qual confirmava a retirada da sua candidatura, após reunião com Raquel no Palácio do Campo das Princesas.

Segundo Eduardo da Fonte, o diálogo continuará ao longo da campanha. "Ele está com a governadora Raquel Lyra. A governadora Raquel Lyra tem sido a melhor governadora da história de Pernambuco e nós vamos juntos mostrar a Pernambuco a maior vitória da história da política de Pernambuco."

Túlio defende Lula e é alvo de reação da plateia

Outro momento que chamou atenção durante a convenção foi o discurso do deputado federal Túlio Gadelha (Rede), que subiu ao palco vestindo uma camisa em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto defendia a importância da aliança entre o Progressistas e o governo federal, parte da plateia reagiu com desaprovação e gritos de "É 22", em referência ao número de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

Em sua fala, Túlio afirmou que o Progressistas será um partido importante para garantir a governabilidade de Lula em um eventual novo mandato e pediu empenho da militância para assegurar a vitória do petista já no primeiro turno.

"O Progressistas é o partido que tem força política no Congresso. É o partido que o presidente Lula vai precisar para poder governar", declarou. O parlamentar também defendeu o respeito à diversidade de posições políticas dentro da aliança. "Esse espaço é um espaço de respeito para quem pensa diferente."

Ao encerrar o discurso, Túlio reafirmou o apoio à reeleição de Raquel Lyra e à candidatura de Eduardo da Fonte ao Senado, defendendo que a composição entre as lideranças estaduais e o presidente Lula poderá contribuir para "a transformação que Pernambuco precisa".