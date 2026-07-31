Datafolha: Marília Arraes e Humberto Costa seguem à frente na disputa pelo Senado
A pesquisa ouviu 1.022 eleitores em 44 municípios pernambucanos entre os dias 28 e 30 de julho
Publicado: 31/07/2026 às 19:24
Marília Arraes (PDT) e Humberto Campos (PT) seguem à frente na intenção de votos (Foto: Divulgação)
A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) e o senador Humberto Costa (PT) lideram a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado Federal, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (31). O instituto testou dois cenários para a eleição, ambos com a pedetista na dianteira e o petista na segunda colocação.
No primeiro cenário, Marília Arraes aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa, com 15%. Na sequência estão Mendonça Filho (PL), com 10%, e Miguel Coelho (União Brasil), com 9%. Eduardo da Fonte (PP) registra 7%, enquanto Sílvio Nascimento (PL) tem 3%.
Carlos Sant'Anna (Novo) e Pastor Wellington Carneiro (Mobiliza) somam 2% cada. Paulo Rubem Santiago (Rede) e Fernando Dueire (PSD) aparecem com 1% cada. Brancos, nulos e nenhum representam 21% das respostas, enquanto 9% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.
Outro cenário
No segundo cenário, o senador Fernando Dueire deixa de ser apresentado aos eleitores e é substituído pelo deputado federal Túlio Gadêlha (PSD). Marília Arraes mantém 18% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa, com 14%. Mendonça Filho permanece com 10%, Miguel Coelho tem 9% e Eduardo da Fonte, 7%.
Sílvio Nascimento alcança 4%, enquanto Túlio Gadêlha registra 3%. Carlos Sant'Anna e Pastor Wellington Carneiro aparecem com 2% cada, e Paulo Rubem Santiago tem 1%. Brancos, nulos e nenhum somam 21%, e outros 9% afirmaram não saber em quem votar.
A pesquisa ouviu 1.022 eleitores em 44 municípios pernambucanos entre os dias 28 e 30 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números PE-04519/2026 e BR-07601/2026.