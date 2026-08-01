Com retirada da candidatura de Miguel, Eduardo da Fonte fica com vaga ao Senado na chapa de Raquel

O cenário foi confirmado com a desistência de Miguel Coelho, que se reuniu com a governadora na madrugada deste sábado (1º)

Deputado Eduardo da Fonte vai concorrer a uma vaga no Senado (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A composição da chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD) para as eleições de 2026 ganhou um novo desenho. O ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) desistiu de disputar a vaga como pré-candidato ao Senado, abrindo espaço para o deputado federal Eduardo da Fonte (PP).

O cenário foi confirmado com a desistência de Miguel Coelho, que se reuniu com a governadora na madrugada deste sábado (1º). Até então, o clima era de tensão no interior da Federação União Progressista com a possibilidade do apoio de Raquel ao ex-prefeito de Petrolina.

A mudança deve fortalecer a aliança entre o governo estadual e o PP em Pernambuco, partido comandado por Eduardo da Fonte, ampliando a base política da governadora na disputa eleitoral. Com isso, a pré-candidatura de da Fonte ao Senado passa a integrar a chapa de Raquel Lyra, enquanto Miguel Coelho deve concentrar sua atuação em outra estratégia política para o pleito.

A definição da vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra foi marcada por uma disputa política entre o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-prefeito de Petrolina. Ambos buscavam o espaço na composição majoritária, considerada estratégica para as eleições de 2026.

Nos bastidores, lideranças e partidos intensificaram as articulações em torno da escolha, que envolveu o peso político das legendas, a capacidade de ampliar alianças e a estratégia eleitoral do grupo governista.

A convenção do PP acontece neste sábado (1º), na sede do partido, no bairro do Pina, zona sul do Recife.