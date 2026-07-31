Humberto Costa anuncia Manoel Moraes como segundo suplente ao Senado

Manoel Moraes é anunciado como segundo suplente de Humberto Costa (Foto: Péricles Chagas/Divulgação)

Os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT) anunciaram, nesta sexta-feira (31), o professor e advogado Manoel Moraes como segundo suplente da candidatura de Humberto Costa ao Senado nas eleições de outubro. A confirmação foi feita durante coletiva de imprensa na sede estadual do Partido dos Trabalhadores, na área central do Recife.

De acordo com o partido, a indicação foi construída em articulação entre Humberto Costa e Teresa Leitão e aprovada pela legenda. “Manoel Moraes é membro da Cátedra Dom Hélder Câmara, da Comissão da Justiça e Verdade e do Conselho do Memorial da Democracia, construiu uma trajetória profundamente vinculada à defesa dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, nunca deixou de atuar como militante político e partidário, engajando-se sempre nas campanhas do nosso campo”, disse Teresa Leitão.

Filiado ao PT desde 1993, Manoel Moraes é professor de Direito Constitucional e História do Direito na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e da pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Também coordena a Cátedra Unesco/Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara e integra a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos.

Já Humberto Costa afirmou que a indicação foi aprovada pelo partido e destacou a atuação de Moraes. “A indicação de Manoel Moraes foi abraçada unanimemente por todo o partido. Um companheiro de longa data, milita no Partido dos Trabalhadores e tem uma história de luta no movimento social. Um democrata, um combatente da ditadura, uma pessoa que tem um compromisso de vida com a defesa dos Direitos Humanos”, declarou.

Ao comentar a indicação, Manoel Moraes afirmou que a participação na chapa representa, em sua avaliação, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

“Para nós, que viemos dessa militância jurídica, é extremamente importante participar desta chapa, pois isso representa o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Nós sabemos que a conjuntura internacional é muito grave e que estamos diante de uma série de ameaças intervencionistas do governo americano à soberania brasileira. Estar hoje ao lado de Humberto Costa é a garantia da continuidade de um mandato que lutou, durante a pandemia de Covid-19, de forma extremamente digna."