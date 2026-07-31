Raquel Lyra faz novo aceno a Miguel Coelho e acirra disputa pela vaga ao Senado

Miguel, que disputa com Eduardo da Fonte (PP) a segunda vaga ao Senado na chapa majoritária de Lyra, compartilhou um vídeo do discurso da gestora estadual

Miguel Coelho (União) e Raquel Lyra (PSD) (Divulgação/Ascom Miguel Coelho)

A governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), fez novo aceno a Miguel Coelho (UNião) durante agenda na cidade de Olinda, na noite da última quinta-feira (30). Miguel, que disputa com Eduardo da Fonte (PP) a segunda vaga ao Senado na chapa majoritária de Lyra, compartilhou um vídeo do discurso da gestora estadual.

Dirigindo-se diretamente ao ex-prefeito de Petrolina, Raquel afirmou que "Deus sempre nos reserva aquilo para o qual estamos preparados". Em outro trecho, a governadora reforça que não tem dúvidas de que o "melhor da sua história na política, você ainda vai escrever. E o que vem pela frente vai ser muito bonito de ver", declarou.

Ao discursar, Miguel Coelho salientou que a governadora sairá vitoriosa no pleito de 2026 e que Pernambuco dará mais quatro anos de gestão. Em seguida, o pré-candidato se colocou novamente à disposição para disputar o Senado e questionou a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), se ela queria ter um "senador amigo".

"Pergunto a Mirella se ela não quer ter um senador amigo dela para a gente trazer dinheiro para essa cidade. E esse é o compromisso que tenho. Eu quero ser o senador de Mirella, quero ser o senador de Lupércio, mas o que eu quero mesmo é ser o senador de Raquel, o senador de Pernambuco".

Disputa na Federação União PP

No dia 5 de agosto, a Federação União Progressista realiza a sua convenção partidária. Contudo, as legendas fazem, separadamente, as reuniões já neste sábado (1º), em que cada partido deve reforçar as candidaturas de Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União).

A disputa, que deixou de ser interna e passou a envolver outros agentes, como a governadora Raquel Lyra (PSD), teve início durante reunião da executiva estadual da Federação União Progressista, realizada no Recife e conduzida por Eduardo da Fonte, presidente estadual da aliança. Ao término do encontro, o deputado anunciou, por meio das redes sociais, que havia sido oficializado como pré-candidato ao Senado.

No entanto, pouco antes dessa reunião, o presidente nacional da federação, Antonio Rueda, divulgou uma nota informando que não havia qualquer definição sobre as candidaturas majoritárias em Pernambuco. No comunicado, ele afirmou que o processo continua em discussão e ressaltou que qualquer deliberação local que não conte com unanimidade entre PP e União Brasil "não produzirá nenhum efeito perante a Executiva Nacional".

Em seguida, a queda de braço ganhou um novo capítulo após o copresidente nacional da Federação União Progressista, o senador Ciro Nogueira, referendar integralmente a deliberação da executiva estadual pernambucana. A manifestação criou um cenário de divergência pública entre as duas principais lideranças nacionais da federação sobre os efeitos da decisão tomada em Pernambuco.

Após esses episódios, Eduardo e Miguel passaram a defender publicamente as pré-candidaturas, cenário que deve se estender até a convenção do Partido Progressista e União Brasil. Contudo, o desfecho deve ficar mesmo nas mãos da governadora, cujo anúncio e oficialização da chapa majoritária serão no domingo (2), durante o evento partidário do PSD no Recife.