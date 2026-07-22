No mesmo dia do PP, União Brasil marca convenção para oficializar Miguel Coelho ao Senado

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões do Estado estão convocados a participar do ato político a favor de Miguel Coelho como candidato ao Senado

Convenção foi confirmada nesta quarta-feira (22) por Miguel Coelho (Foto: Divulgação/Miguel Coelho)

O imbróglio na Federação União-Progressista segue em Pernambuco. Após o Partido Progressistas (PP) anunciar uma convenção específica da sigla no estado para 1º de agosto, o diretório do União Brasil fez o mesmo movimento. Nesta quarta (22), o presidente estadual do partido e pré-candidato ao Senado, Miguel Coelho, definiu também a convenção da legenda para 1º de agosto.

O encontro será realizado pela manhã na sede do partido, localizada no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Segundo posicionamento oficial do União, a convenção vai homologar a pré-candidatura de Miguel Coelho ao Senado e oficializar os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa pelo União Brasil.

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões do Estado estão convocados a participar do ato político, que também visa consolidar a estratégia da legenda para as eleições e reafirmar o alinhamento com a governadora Raquel Lyra (PSD) na formação de uma ampla frente política em Pernambuco.

A decisão reforça o cenário de indefinição na Federação União-Progressista em Pernambuco. Na segunda-feira (20), o PP já havia anunciado que realizaria sua convenção estadual também em 1º de agosto, quatro dias antes da reunião da Federação União-PP, agendada para 5 de agosto, momento no qual se oficializarão os nomes para o pleito de 2026.

Apesar de integrarem a mesma federação, União Brasil e PP travam batalha interna para garantir quem será o nome definido para concorrer ao Senado na chapa da governadora. Correndo por fora, o deputado Túlio Gadêlha (PSD) já é dado como praticamente certo para a outra vaga que disputa o Senado no time de Raquel Lyra.