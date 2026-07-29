Ciro: "Não vejo três candidaturas"

Presidente nacional da Federação União Progressista, Ciro Nogueira, entre Lula da Fonte e Eduardo da Fonte, que preside a federação em Pernambuco (Divulgação)

A oito dias da convenção da União Progressista em Pernambuco, marcada para o próximo dia 5, o copresidente nacional da federação, Ciro Nogueira, à coluna, pondera não ver como três candidaturas ao Senado, vinculadas ao projeto de reeleição da governadora Raquel Lyra, podem coexistir.

Indagado sobre os ruídos, ainda latentes, que envolvem a indefinição na chapa da gestora do PSD, Ciro adverte o seguinte: “Só poderia haver duas candidaturas se fossem, os dois, Miguel Coelho e Eduardo da Fonte, candidatos únicos”.

Ele se refere aos entraves jurídicos que cercariam a eventual construção de uma candidatura independente, considerando que uma das vagas já foi assegurada ao deputado federal Túlio Gadêlha.

“Como a candidata, a governadora Raquel Lyra, está insistindo no candidato (Túlio Gadêlha) já definido, não vejo como haver três candidaturas”, argumenta o dirigente nacional do PP à coluna. E enfatiza: “Três candidaturas seria uma equação fadada à derrota”.

Ciro Nogueira conclui: “Se a governadora não abrir mão, o que podemos ter é um só candidato, que é Eduardo da Fonte”. Questionado sobre a data da convenção da federação, prevista para três dias depois da que vai formalizar a candidatura à reeleição da governadora, Ciro descarta que isso gere qualquer imbróglio, e pontua que Raquel pode deixar sua ata em aberto para preencher depois.

De toda forma, qualquer decisão precisará ser validada, em última instância, na convenção da federação União Progressista no Estado. Em outras palavras, as atas do PSD e da federação precisam “conversar” entre si.

O senador destacou ainda já ter externado, à própria governadora, só considerar o nome de Eduardo como opção. “Eu reafirmei, à Raquel Lyra, que nosso candidato é Eduardo da Fonte”, repisa Ciro Nogueira taxativo.

A executiva estadual da União Progressista aprovou, por maioria, o nome de Eduardo para concorrer ao Senado. Qualquer movimento na direção de revogar isso, exigiria duas assinaturas, uma do próprio Ciro e uma de Antonio Rueda, dirigente nacional do União Brasil. Ciro não cogita desautorizar a indicação. “O comando da federação no Estado é do deputado Eduardo da Fonte”, sublinha o senador.

Bolsa de Apostas



A mudança de comando da federação PRD-SD no Estado, que levou o conjunto a apoiar a candidatura de João Campos, fez crescer uma bolsa de apostas, nas coxias, em torno de uma pacificação na federação União Progressista a fim de que não sejam drenados mais tempo de guia eleitoral e apoios do palanque governista. Pelo tamanho de sua bancada, a União detém o maior tempo de rádio e TV de todos os partidos.

Cálculos



Para Ciro Nogueira, o tamanho da bancada do PP-PE importa: “Uma das maiores que nós temos”. Ele realça: “Eduardo é um dos cinco maiores líderes do partido no País e o melhor desempenho do partido é o de Pernambuco. Estamos mais do que felizes com esse resultado”.

A pé



Aliados da governadora Raquel Lyra já se organizam para seguir a pé do Palácio das Princesas até o Parador, localizado no Recife Antigo. A movimentação já vem sendo alinhada com os integrantes da chapa para que todos sigam juntos no próximo domingo, data da convenção dela.

"Tertius"



Nas hostes governistas, passou a circular de volta o nome do senador Fernando Dueire como “tertius” a solucionar o impasse na Federação União Progressista. Fontes que dão conta da hipótese ponderam: “Parece até bizarro, mas há uns 30% de chance de isso ocorrer”.

Ainda não



A pessoas próximas, o ex-prefeito João Campos negou os rumores de que poderia anunciar gravidez de Tabata Amaral na convenção que vai formalizar sua candidatura no sábado (1). “Não procede”, descartam interlocutores.

