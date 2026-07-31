A federação já não tem mais pressa

Raquel Lyra e Eduardo da Fonte devem ir à mesa mais uma vez (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto e Divulgação)

Há mais um encontro na agulha para acontecer entre a governadora Raquel Lyra e o presidente estadual da Federação União Progressista, Eduardo da Fonte. A conversa foi requisitada pela gestora estadual na última quarta (29), e não se deu ainda porque o progressista foi escalado para apagar outro incêndio.

Dessa vez, em Brasília. O movimento, no entanto, denota também que uma outra variável passou a figurar nessa equação: a federação já não mais tem pressa sobre a definição do palanque em Pernambuco. Em política, os gestos contam. E um compasso de espera, agora, parece ser imposto pelos progressistas.

Em outras palavras, o pavio parece ter ficado mais curto diante da indefinição que se estica, e soa latente a compreensão interna, nas hostes progressistas, de que uma conversa, a essa altura, só se faz necessária se for decisiva.

Na Capital Federal, a pauta que segurou Eduardo da Fonte foi a eleição presidencial. Como a coluna cantara a pedra, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, desde a quarta-feira (29), havia incumbido Eduardo de convencer a senadora Tereza Cristina a voltar atrás na ideia de ser vice do candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro.

O desafio de demovê-la desse plano teve início na quarta, mas, ontem, ela cuidou de indicar, a aliados, que aceitara o convite do presidenciável do PL. Resultado: Eduardo acabou embarcando para São Paulo com ela a tiracolo.

Ao Palácio do Campo das Princesas, informou que avisaria quando pousasse no Recife de volta. Nada ficou exatamente amarrado sobre horário ou dia exato. Há uma expectativa de que ele retorne, nesta sexta (31), a Pernambuco.

A convenção do PP está marcada para o sábado, a do União Brasil também, e a da governadora, para o domingo. E, na Federação União Progressista, que inclui PP e União, parece valer a máxima de “quem tem prazo não tem pressa”. Nesse caso específico, a tradução, segundo quem acompanha as movimentações de perto, pode ser a seguinte: “Na pior das hipóteses, ela vai ficar sem o tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral”. E essa leitura parece ser o único consenso, até então, dos dois lados.

Enquanto isso



Na contagem regressiva para a convenção de Raquel Lyra, marcada para o domingo (2), outras arestas, além da vaga ainda sob indefinição do Senado, seguem sendo aparadas. Ontem, o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, almoçou com o senador Fernando Dueire e com o vice-presidente do PSD-PE, André Teixeira. Foram vistos no Barchef do RioMar. Tanto Dueire como Teixeira são cotados para suplentes.

Afagos



Como a coluna antecipara, André é cotado para integrar a suplência de Túlio Gadêlha. Já Dueire, chegou a almoçar com Eduardo da Fonte, e é considerado para a suplência do progressista, caso a governadora bata o martelo no nome dele para integrar a chapa. Governistas também dão conta de que Túlio Vilaça já havia se debruçado sobre outra longa conversa, ainda essa semana, só com Dueire. Admitem que a temperatura esquentara, mas os ânimos já estariam mais calmos.

Subtração



Enquanto a situação sobre a chapa de Raquel Lyra não fica clara, alguns cálculos ganham eco em torno do volume de deputados federais que integram a soma de partidos da aliança dela. Faz-se uma estimativa de que a Federação União Progressista sozinha contabiliza 106 parlamentares enquanto todos os partidos que apoiam a governadora juntos somam 91. A conta tem se dado em cima do risco de ela vir a perder o tempo na propaganda eleitoral, contabilizado em cima do tamanho das bancadas.

CNPJ



Os nervos andam um tanto à flor da pele na Federação União Progressista e, agora, há quem debite isso na conta da governadora Raquel Lyra. Há uma leitura vigente entre integrantes do bloco de que ela “tomou para o CNPJ dela” a questão da disputa pelo Senado entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho. No conjunto, se avalia que isso deveria ter sido resolvido internamente na federação.



Sinais



A convenção da Federação União Progressista segue marcada para o dia 5 de agosto, três dias após a da governadora. Se em política, os gestos contam, lembram deputados estaduais à coluna, "não antecipar a convenção também pode ser sinal de que tirar o tempo de televisão é uma hipótese".

Aceno



Com olhar apurado para a disputa pelo Senado, visando à renovação de dois terços na Casa Alta, o presidente Lula cuidou de dirigir aceno especial ao senador Humberto Costa durante a convenção nacional do PSB, nesta quarta-feira (29). Citando o candidato à reeleição em seu discurso, o líder-mor do PT sublinhou os resultados do Brasil Sorridente, programa criado quando o senador foi ministro da Saúde de seu governo, assim como o Samu e o Farmácia Popular.

