Avante declara preferência por Eduardo da Fonte para segunda vaga ao Senado na chapa de Raquel

Presidente estadual do partido, Sebastião Oliveira revelou predileção a Eduardo da Fonte e Fernando Dueire, devido à "relação política construída ao longo dos anos"

Sebastião Oliveira afirmou ainda que o partido aguarda uma definição oficial da governadora sobre a composição da chapa majoritária (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

O presidente estadual do Avante, Sebastião Oliveira, afirmou nesta terça-feira (28), durante a convenção estadual da legenda, que o partido tem preferência pelo deputado federal Eduardo da Fonte (PP) para ocupar a segunda vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD). Apesar da sinalização, o dirigente evitou antecipar qualquer rompimento caso a escolha recaia sobre o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), outro nome cotado dentro da Federação União Progressista.

Segundo Sebastião, a preferência decorre da relação política construída ao longo dos últimos anos com Eduardo da Fonte e também com o senador Fernando Dueire (PSD). "É natural. Se a segunda candidatura sair da Federação União Progressista, nossa preferência é pelo deputado Eduardo da Fonte. Temos também uma relação enorme com Fernando Dueire. Qualquer um desses dois candidatos será muito bem-vindo para ajudar a governadora Raquel Lyra a governar Pernambuco e o presidente Lula a governar o Brasil", declarou.

Questionado se o Avante deixaria de apoiar a chapa caso Miguel Coelho fosse o escolhido para disputar o Senado, o dirigente negou que exista resistência pessoal ao ex-prefeito de Petrolina. "Não tenho nada pessoal contra Miguel. Mas a afinidade que nós temos de construção, de amizade e de alianças políticas sempre foi muito mais enraizada com Fernando Dueire e Eduardo da Fonte".

O presidente estadual do Avante afirmou ainda que o partido aguarda uma definição oficial da governadora sobre a composição da chapa majoritária. Segundo ele, o Avante pretende discutir o assunto diretamente com Raquel Lyra antes de qualquer posicionamento definitivo. "Prefiro ouvir dela. Política não se faz por conversas reservadas. A governadora precisa chamar os principais atores para dizer qual é, de fato, a vontade dela. Enquanto ela não decidir, continuamos ratificando nossa preferência pelo deputado Eduardo da Fonte", declarou.

Readequação da chapa

Durante a convenção, Oliveira também confirmou que a legenda precisará reduzir o número de pré-candidatos proporcionais para acomodar os nomes ligados ao deputado federal Túlio Gadelha, que recebeu o apoio da sigla para disputar o Senado.

Segundo Sebastião, a decisão exigirá conversas individuais com parte dos filiados. "Infelizmente vamos ter que cortar alguns candidatos. Não será uma conversa fácil, porque fizemos uma união com a turma de Túlio Gadelha e precisamos abrir espaço para que ele coloque candidatos importantes na disputa", afirmou.

De acordo com o dirigente, a reorganização deve reservar cerca de oito vagas para candidatos a deputado estadual e entre quatro e seis para deputado federal ligados ao novo grupo político. Ele ressaltou que a medida decorre do limite estabelecido pela legislação eleitoral para registro de candidaturas proporcionais.