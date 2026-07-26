UP, PSTU e Democrata lançam candidatos ao Governo de Pernambuco

Jeremias Cosmo (Democrata), Camila Flacão (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) (Reprodução/Instagram; Divulgação; Reprodução/Instagram)

Os partidos Unidade Popular (UP), Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e Democrata oficializaram suas candidaturas ao Governo de Pernambuco. As definições ocorreram durante as convenções partidárias realizadas no Recife.

A UP confirmou a candidatura de Camila Falcão para disputar o governo estadual. O partido terá como candidato a vice-governador Marcelo Pessoa. Para o Senado, a legenda aprovou os nomes de Samuel Timóteo e Gorett Bitu.

Enquanto o PSTU homologou o nome de Guilherme Fonseca na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. A chapa, formada sem coligações partidárias, traz a servidora pública e militante da saúde Valéria Félix como candidata a vice-governadora. Para o Senado, o partido apresentou a candidatura do professor José Mariano.

O Democrata também definiu sua chapa majoritária em Pernambuco. Para o pleito, Jeremias Cosmo, mais conhecido como Professor Jeremias, foi escolhido como candidato ao governo, e Gilvan Costa para o Senado, sendo Siméia Carvalho a segunda suplente. Os nomes para vice-governador e primeiro suplente ainda serão definidos.

Sobre os candidatos

Camila Falcão é fundadora e vice-presidente estadual da Unidade Popular (UP), historiadora e professora popular. Coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, a candidata atua em pautas voltadas ao combate à opressão patriarcal, à moradia e à igualdade social.

Técnico em telecomunicações e pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos (ILAESE), Guilherme Fonseca iniciou na década de 1970 na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Fonseca participou da fundação do PT em Pernambuco e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), rompendo posteriormente para auxiliar na criação do PSTU. Em 1994, ele disputou o Senado, mas não foi eleito.

Jeremias Cosmo é professor da rede estadual desde 2008 e funcionário do Banco do Brasil. Formado em Contabilidade e licenciado em Letras, ele ingressou no movimento sindical bancário, exercendo atualmente seu terceiro mandato como diretor da categoria. Em 2018, disputou as eleições gerais para deputado estadual pelo PSOL; em 2020, no PP, concorreu a vereador; e em 2024 foi candidato a vice-prefeito do município de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco.