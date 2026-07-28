João Campos: "Presidente Lula será muito importante nesta campanha"

Durante entrevista ao programa Ponto de Vista, o pré-candidato João Campos (PSB) avaliou o cenário político de Pernambuco como uma disputa de forte polarização

João Campos e Lula (Ricardo Stuckert/Divulgação)

O pré-candidato do governo do estado, João Campos (PSB), avaliou o cenário político de Pernambuco como uma disputa "em completo equilíbrio" após a divulgação da pesquisa Genial/Quaest, em que aparece em desvantagem em relação à governadora Raquel Lyra nas intenções de voto no estado.

O alinhamento com o Lula foi tratado pelo pré-candidato como eixo central da estratégia eleitoral. Campos afirmou que a parceria não se restringe a Pernambuco, mas abrange todo o país. "O presidente Lula será muito importante nessa campanha", resumiu Campos durante entrevista ao programa Ponto de Vista, da Veja, na manhã desta terça-feira (28).

Mantendo o tom otimista, João Campos apontou que o levantamento mostra que mais de 50% do eleitorado pernambucano ainda desconhece a aliança entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ele, os dados da pesquisa revelam um potencial significativo de crescimento à medida que a campanha avançar para além da Região Metropolitana do Recife (RMR).

"A eleição em Pernambuco mostra um cenário em completo equilíbrio, um equilíbrio da disputa que é algo previsível. Afinal de contas, a gente tem uma eleição disputando contra a reeleição de uma candidatura. Eu estou muito animado; eu vi meu pai sair de 3% das intenções de voto em uma pesquisa para o governo do estado, vencer uma eleição e ser o maior governador da história de Pernambuco."

Histórico como prefeito

Ex-prefeito do Recife, Campos usou o histórico de sua gestão da capital pernambucana e, mirando a ampliação de sua base no interior do estado, enfatizou que a corrida eleitoral representa o momento definitivo para apresentar entregas, debater o futuro e consolidar sua identidade política.

Campos reconheceu que sua atuação política esteve centrada no Recife, em que, segundo ele, obteve índices expressivos de aprovação. O pré-candidato destacou que o período de campanha permitirá intensificar as visitas em outras áreas do território pernambucano.

"Até o mês de abril, eu estava como prefeito do Recife. Então, grande parte da minha agenda, ou quase sua totalidade, era na cidade. A gente começa agora a andar por todo o estado, podendo falar do futuro, podendo apresentar o que a gente acredita e, principalmente, mostrar a nossa identidade no campo político."

Críticas à gestão Raquel Lyra

Ainda na entrevista, João Campos direcionou críticas à segurança pública e à capacidade de resposta do atual governo estadual, apontando o crescimento alarmante dos índices de violência e dos casos de feminicídio. Segundo ele, a criação de delegacias especializadas e a gestão dos territórios exigem eficiência institucional que, em sua visão, tem faltado à gestão de Raquel Lyra.

No setor de serviços públicos, Campos contrapôs as diferenças na saúde pública com as entregas realizadas durante sua gestão na capital, em que, de acordo com o ex-prefeito, expandiu a rede municipal de atendimento e buscou soluções administrativas para reverter crises na prestação de serviços essenciais à população.