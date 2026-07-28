Quaest: Lula lidera em Pernambuco com 55%, enquanto Flávio Bolsonaro soma 21%

Em cenários estimulados de segundo turno, Lula vence todos os candidatos (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente na disputa pela Presidência da República em Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28). No estado, o petista aparece com 55% das intenções de voto no cenário estimulado, abrindo 34 pontos percentuais de vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 21%.

Na sequência aparecem o escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), ambos com 2%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), somam 1% cada. Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e Samara Martins (UP) não ultrapassam 1%, enquanto Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram.

Os indecisos representam 8% dos entrevistados. Outros 10% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Cenário do primeiro turno

No levantamento estimulado, os percentuais referentes ao primeiro turno ficaram distribuídos da seguinte forma:

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 21%

Augusto Cury (Avante): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Hertz Dias (PSTU): não pontuou

Leonardo Avalanche (PRTB): não pontuou

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Segundo turno

Nos cenários simulados de segundo turno, Lula também aparece com ampla vantagem sobre os adversários testados pela Quaest em Pernambuco. Contra Flávio Bolsonaro (PL), o petista registra 58% das intenções de voto, enquanto o senador tem 24%. Nesse cenário, 6% dos entrevistados estão indecisos e 12% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas.

Diante dos demais possíveis candidatos, Lula alcança 58% contra 16% de Ronaldo Caiado (PSD), 60% ante 15% de Romeu Zema (Novo) e 59% diante de 15% de Renan Santos (Missão). Nos três cenários, os índices de indecisos variam entre 7% e 8%, enquanto os percentuais de brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar oscilam de 18% a 19%.

Metodologia

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada presencialmente com 900 eleitores de 16 anos ou mais em Pernambuco, entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09649/2026.