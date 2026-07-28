Genial/Quaest: 47% dos pernambucanos querem governador aliado de Lula

O levantamento, divulgado nesta terça-feira (28), também aponta que 14% dos participantes gostariam que a aliança fosse com Jair Bolsonaro

Presidente Lula ( Ricardo Stuckert / PR)

A nova pesquisa Genial/Quaest para o governo de Pernambuco, divulgada nesta terça-feira (28), mostra que 47% dos eleitores pernambucanos querem que o novo governador seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ainda segundo o levantamento, 14% dos participantes gostariam que a aliança fosse com Jair Bolsonaro (PL).

Outros 34% indicaram que querem alguém independente e 5% não sabem ou não responderam. Esta é a segunda pesquisa Genial/Quaest com o panorama do estado.



No primeiro levantamento, apontava também que 47% do eleitorado pernambucano queriam um gestor estadual aliado ao presidente petista. Enquanto 17% desejavam um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, 30% indicaram um governador independente e 6% não sabem ou não responderam.

Para a realização do levantamento, foram ouvidos 900 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09649/2026.

Apoio de Lula

Durante a fase de pré-campanha, João Campos (PSB) vem sempre reforçando que tem o apoio exclusivo de Lula. A aliança foi oficializada pelo próprio chefe do Executivo por meio de um vídeo, divulgado no início de junho.

“Nós estamos juntos de verdade. O meu partido e eu estamos apoiando João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico, resultado de uma relação produtiva, de uma relação que deu resultado e que trouxe muita coisa para Pernambuco”, declarou o presidente na ocasião.

Contudo, aliados de Raquel Lyra (PSD), como o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD), defendem e associam o presidente à governadora. Questionada ementrevistas recentes sobre se caminhará ao lado de Lula neste período eleitoral, Lyra se limita a falar sobre a parceria entre o governo estadual e federal e sempre defende o diálogo entre as duas gestões, independentemente de quem esteja na presidência.