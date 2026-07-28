Genial/Quaest: aprovação do governo Raquel Lyra sobe para 68%; desaprovação cai para 23%

A governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A aprovação do governo de Raquel Lyra (PSD) subiu para 68% em julho. É o que aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28). De acordo com o levantamento, os que desaprovam o governo de Raquel são 23%. Não sabem ou não responderam somam 9%.

Comparado ao último levantamento, divulgado em abril, a aprovação subiu 6%, a desaprovação caiu 12% e os que não sabem ou não responderam oscilou 1 ponto percentual.

A pesquisa foi realizada de 22 a 26 de julho. Foram ouvidas 900 pessoas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09649/2026.